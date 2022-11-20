Є багато факторів: у Зеленського пояснили, чи закінчиться війна навесні

Окупантам вже складно утримувати ініціативу, але деякі переваги у російської армії все ж таки залишаються

Позитивні прогнози експертів щодо закінчення російсько-української війни вже на початку літа 2023 року не зовсім відповідають реальності, котру диктує стан справ на фронті. На думку глави Офісу президента Андрія Єрмака, можливість ЗСУ вирвати у кремлівських загарбників перемогу до кінця весни виглядає як "мрія". Українцям же, при всьому бажанні якнайшвидше закінчити нинішнє жахіття, варто бути більш реалістичними.

Слова чиновника, який виступив на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі, цитує "Укрінформ". Єрмак наголосив: війна триває, і прогнозувати, коли саме їй настане кінець, надто складно.

Попри відсутність віри у можливість України вистояти, яка спостерігалася у перші дні повномасштабного вторгнення рф на Заході, зараз все інакше, переконує голова ОП. На його думку, ЗСУ героїчно наближають своїми діями таку бажану перемогу, і лише від наших захисників залежить, коли настане цей день.

"Щодня, щохвилини ми робимо все можливе, щоб наша спільна з партнерами перемога настала якнайшвидше", — підкреслив Андрій Єрмак.

Дещо більше конкретики додав його радник Михайло Подоляк в інтерв’ю "НВ". Він наголосив, що всі прогнози щодо перемоги України вже навесні 2023 року є оптимістичною оцінкою подій, але важливо пам’ятати, з яким противником ми маємо справу. Також не можна забувати про багато інших чинників, які впливають перебіг військових дій.

"Наприклад, чи ми постійно отримуватимемо необхідну нам кількість зброї, насамперед снарядів певних калібрів? — зауважив він. — Чи отримуватимемо ми можливість захистити наше небо?"

Висловив Подоляк і власну думку щодо термінів перемоги. Він певен, що ЗСУ зможуть зайти до Криму лише після того, як "впаде" оборона Луганська чи Донецька (а може й обох міст одразу). Однак до вже згаданої весни рф явно відчує ресурсне виснаження, до того ж кількість втрат у її армії зросте ще більше. На це серед іншого вплине і непідготовленість російських окупантів до чергового періоду війни в холодну пору.

"Ми бачитимемо до весни абсолютну деморалізацію російського суспільства, виснаження ресурсів і головне — дуже потужний внутрішньоелітний конфлікт в росії", — резюмував Подоляк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що про війну в Україні думає Папа Римський Франциск, який не раз дуже дивно висловлювався про конфлікт з росією.