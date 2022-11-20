Росіяни штурмують у двох напрямках: у ЗСУ розповіли, чи чекати повноцінного наступу

Поки що лінія бойових зіткнень є відносно стабільною

Російські війська, судячи з усього, готуються до глухої оборони взимку, що стрімко наближається. Згідно з актуальними картами боїв в Україні, вони зміцнюють тили і всіляко перекидають війська. Переходу до наступальних дій у росіян немає, крім Бахмутського і Авдіївського напрямів. Однак, це не є показником готовності супротивника до повномасштабного прориву української лінії захисту.

Про це під час ефіру національного телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає "Телеграф". Військовослужбовець підкреслив, що через останні серйозні відступи (мова, мабуть, про Херсон) окупанти більше воліють влаштовувати масовані ракетні атаки. Про повноцінний наступ з боку росіян поки не йдеться.

Гнат не заперечує, що найбільш напружені бої зараз ведуться під Авдіївкою та Бахмутом. Проте інші напрями фронту менш інтенсивні у цьому плані.

"Про наступ такий відчутний говорити зараз, напевно, зарано. Але ми бачимо, що на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії, — підкреслив він. — Чи може бути ширший наступ — покаже час. Зрозуміло, що зараз вигнані резерви, які у них були на південному фронті".

За словами спікера Повітряних Сил, зараз окупанти масово пересуваються у східному напрямку. Також розвідка наголошує на переміщенні на Донбас окремого російського озброєння з території Білорусі.

Слід додати, що у Брянській області РБ раніше було помічено особлива активність російських і білоруських військ. У Генштабі не виключать, що дві області України можуть перебувати в небезпеці через ймовірне проникнення диверсантів через північні кордони.

"Телеграф" також писав про те, чи є сенс сподіватися, що війна все ж закінчиться навесні наступного року.