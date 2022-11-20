Виїзд чоловіків за кордон: адвокат назвала категорію, для якої змінилися правила

На кордоні чоловіків ретельно перевіряють, тому із собою потрібно мати усі необхідні документи, що дозволяють виїхати

В Україні майже дев’ять місяців триває повномасштабна війна. З першого дня чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїжджати з країни. Однак є кілька категорій чоловіків, які є винятками та можуть перетинати кордон. Для однієї з них було змінено правила виїзду до іншої країни.

Йдеться про військовозобов’язаних чоловіків, які отримали поранення чи проблеми зі здоров’ям під час виконання своїх обов’язків, і їм необхідне лікування чи реабілітація за кордоном. Про це в ефірі телемарафону "Інформоборона" Дніпро TV повідомила дніпровський адвокат Олена Доненко.

"Нещодавно дещо змінили правила виїзду військовозобов’язаних. Йдеться про людей, що отримали поранення та яким потрібне лікування чи реабілітація за кордоном. Але у будь-якому випадку – рішення про виїзд прийматиме прикордонник. Чоловіків там дуже ретельно перевіряють, що тягне затримки на кордоні", – додала Олена Доненко.

Для того, щоб чоловікам, яким необхідне лікування/реабілітація в іншій країні, виїхати, їм потрібно зібрати певний пакет документів. Серед них має бути довідка про необхідність такого лікування, відповідний лист із міністерства та згода іноземної клініки, яка прийматиме на лікування чоловіка.

Нагадаємо, що в Україні розширили списки для виїзду за кордон. Наразі ще кілька категорій чоловіків зможуть залишити територію країни.