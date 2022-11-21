Ворог намагається продавити оборону України на Донбасі: актуальні карти боїв

По лінії фронту не зупиняються обстріли

Росіяни продовжують атакувати Україну — бої тривають у Луганській, Донецькій області, Запорізькій та Херсонській повідомляють про контрбатарейну боротьбу та обстріли. Ворог стягує на інші точки фронту сили, відведені із заходу Херсонської області за Дніпро.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, погодні умови погіршуються, і це впливає на бойові дії. На Луганщині ЗСУ поступово просуваються — звільнили 12 населених пунктів, на лінії Сватове-Кремінна бої не припиняються.

Атаки ворога продовжуються на Донеччині. Росіяни наступають на Бахмутському, Авдіївському та західному Донецькому напрямках.

Карта боїв в Україні

Схід України

На лінії між Сватове та Кремінною продовжується просування Сил оборони України. Бої йдуть на північний захід від Сватового. Атаки росіян також відбили на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині окупанти продовжують наступ. Атаки відбиті у Спірному, Підгородному, Яківлівці, Білогорівці, Бахмуті на Бахмутському напрямку, Мар’їнці на захід від Донецька, Новомихайлівці (у бік Вугледару від Донецька).

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Попри перекидання частини сил від Дніпра на інші оперативні напрямки, росіяни ще зберігають значну присутність сил на півдні Херсонської області. На Криворізькому та Херсонському напрямках ворог веде позиційну оборону та обладнає захисні споруди.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Бахмутському та Авдіївському напрямі продовжуються активні штурми російських окупантів. Чи перейдуть вороги у повноцінний наступ, поки не зрозуміло. Активність помічена й у районі білоруського кордону. Для втягування країни у війну росія може піти на низку терактів, у тому числі і на АЕС.