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Війна технологій та інформації. Україна долає ворога за прикладом Азербайджану

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Азербайджан та Україна протидіють ворогові Новина оновлена 21 листопада 2022, 15:19
Азербайджан та Україна протидіють ворогові. Фото Відкриті джерела

Україна впевнено прямує до перемоги

Попри намагання деяких європейських політиків підігравати Кремлю, Україна впевнено прямує до перемоги. І цілком ймовірно, що вона буде досить швидкою саме завдяки технологічності нашого війська. Експерти певні: Україна наслідує приклад Азербайджану у війні з Вірменією за Карабах, про це йдеться у сюжеті телеканалу Рада.

Подібно до того, як в Другій карабаській війні Азербайджан досяг перемоги над Вірменією, нині росіян перемагає ЗСУ. Перевага на полі бою була досягнута азербайджанцями шляхом використання дронів, повідомляє Інтер в рамках єдиного телемарафону. Нині їх активно використовує й українське військо у боротьбі з армією РФ.

Ізраїльські БПЛА та славнозвісні "Байрактари" — це ті апарати, якими армія Азербайджану вражала цілі вірмен. Переоцінити важливість дронів в нашій війні теж складно. Вони розвідують позиції ворога, коригують вогонь, завдають ударів і рано чи пізно мають забезпечити Україні перемогу.

Як пояснює директор Центру аналізу та стратегій, економіст Ігор Чаленко, саме приклад Азербайджану може стати надихаючим варіантом розвитку подій в Україні.

"Азербайджан звільнив території, котрі були оголошені резолюціями ООН як суверенні землі Азербайджану. Зараз Україна робить те саме, з тим самим запалом", — пояснює він.

Крім того, експерт зауважив, що Україна має значний успіх і в інформаційній війні, саме ця обставина є подразником для Кремля, оскільки намагання викривити реальність, подібно до конфлікту в Азербайджані, у Москві не спрацьовує.

Хоча Азербайджан і досі намагаються виставити агресором. Руками французьких політиків, котрі мають зв'язки з частиною вірменської діаспори, що працює під наративи Москви, пропагується думка про те, що жертва в Карабаху — Вірменія. Однак, насправді робиться це для того, щоб забезпечити військову допомогу реально агресуючій вірменській армії, що йде пліч-о-пліч з росіянами. Таким чином РФ робить все можливе, щоб відтягти військову допомогу з України.

Намагання створити імідж жертви для вірменів у Карабаху серед французьких політиків — лише спроба послабити санкції для Москви, пише 5 канал.

Подібне підігравання Путіну вигідне французам, котрі закривають інтереси власних великих корпорацій і мають значну енергетичну та економічну залежність від Росії.

Попри це Україна та Азербайджан впевнено протидіють ворогові.

"Успіхи присутні як у військовій, так і в інформаційній сфері, саме тому РФ б'є по цивільних, — пояснює Чаленко. — Зверніть увагу, понад 80 азербайджанських міст і сіл також зазнавали ударів російських ракет".