Зима буде важкою для армії путіна: експерт розвіяв один з головних міфів росіян

Сергій Кузан оцінив "Телеграфу" стан готовності окупантів до морозів та інтенсивних боїв

Армія росії з приходом морозів почне все більше відчувати брак речового та медичного забезпечення, через що бойовий дух окупантів падатиме ще дужче, що врешті позначиться на інтенсивності військових дій проти Збройних Сил України.

Такий прогноз в коментарі "Телеграфу" взробив військовий експерт, волонтер Сергій Кузан.

"В цю зиму українська армія входить більш підготовленою, аніж російська. Це проявляється в рівні оснащення аж до рядового бійця. Тобто в питанні забезпечення індивідуальними речами, такими як тепла зимова форма, бушлати, зимове взуття, спальники (які б витримували низькі або наднизькі температури) ми оснащені набагато краще, ніж росіяни. Тому, думаю, цієї зими як раз можна буде розбивати той міф, що мороз грає на стороні росіян. Вони люблять повторювати, що мороз їм допоміг виграти у гітлерівської та наполеонівської армій. Але все ж таки треба покладатися саме на забезпечення і на готовність до бойових дій. А в плані речового забезпечення, харчування видно, що українська армія має краще постачання", — каже він.

Також експерт додає, що йдеться і про інші фактори, наприклад, медичного обслуговування, "а це важливо, оскільки осінньо-зимовий період — час застудних захворювань і хворий солдат не може повноцінно виконувати свої функції, не може бути цією бойовою одиницею".

"От ми й бачимо, що як раз є проблеми у росіян в медичному обслуговуванні. Іншими словами, банально не вистачає ані ліків, ані лікарів, ані медичних пунктів. Навіть також і з домедичною допомогою у них труднощі. Тому що, зокрема, на полі бою, щоб надати першу меддопомогу, у них ситуація складається досить погана. Значно гірша в російській армії, аніж в ЗСУ", — оцінює Кузан.

Експерт підкреслює, що окрім медобслуговування спостерігається і брак індивідуального спорядження, погане харчування і навіть дефіцит засобів обігріву в лавах путінських збройних сил — "все те, що впливає на бойовий дух російських солдат".

"Відповідно, він знижується. І чим довше триватиме перебування в таких умовах, тим відповідно бойовий дух падатиме ще. Отже висновок: ця зима буде виснажлива саме для російської армії. Це не означає, що у них там взагалі нічого немає. Проте ми бачимо, як купують солдати собі додатковий цивільний одяг, щоб утеплитися. Наприклад, у них взагалі там немає такої термобілизни, яка є у нас. Отже весь цей міф, що мороз грає на руку "руській людині", він звичайно вже руйнується. І ми бачимо, що вже починаються процеси зниження бойового духу", — аргументує він.

Як повідомлялось, в адміністрації американського президента Джо Байдена вважали, що після звільнення Херсона на фронтах в Україні настане тривалий затишок, торкнеться це як окупантів, так і ЗСУ. Так, у Білому домі кажуть, що настання холодів тепер загальмує наступ з обох боків, а умовна "пауза" може тривати до пів року.

"Телеграф" писав також, що разом з тим глава Пентагону Ллойд Остін висловив переконання, що ЗСУ під силу деокупувати всі території Херсонської області. Міністр оборони США дав дуже оптимістичний прогноз щодо подальшого контрнаступу.