Змінювати владу не хотіли. Як кремль заплутався у ставленні до керівництва України

Заяви офіційних осіб рф часто суперечать одне одній

У кремлівській риториці щодо керівництва України після понад восьми місяців війни час від часу відбуваються збої. Цей шлях починався закликами президента рф скинути "зграю наркоманів і неонацистів", вчора ж у москві стримано розповідали, що не мали на меті зміни українську владу в ході своєї так званої "спецоперації".

Однак у задоволенні назвати "неонацистами" у кремлі собі ще не відмовляють, тому з боку ситуація виглядає заплутано. Найпопулярнішими щодо опису української влади у російському словничку пропаганди залишаються фрази "київський режим", "неонацисти", "бандерівці". Таким дружнім описом користувалися навіть влітку під час запрошення до переговорів.

Розповідаємо, як виглядала еволюція заяв росіян щодо української влади.

25 лютого — на наступний день після початку повномасштабного вторгнення президент росії володимир путін звернувся до ЗСУ закликом скинути "зграю наркоманів та неонацистів":

"Не дозволяйте неонацистам і бандерівцям використовувати ваших дітей, дружин і старих як живий щит. Беріть владу у свої руки. Нам з вами буде легше домовитися, ніж із цією зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві та взяла в заручники весь український народ".

Щоправда, після звільнення території Київщини від окупантів, у спецоперації з’явилася нова мета — захоплення Донбасу. Однак "нацистів" продовжували згадувати. Так, 5 квітня на засіданні Ради безпеки ООН постпред рф Василь Небензя здивував заявою про необхідність вирізати "нацистську ракову пухлину, яка пожирає Україну".

"Ми прийшли до вас не через українські землі. Ми прийшли, щоб принести довгоочікуваний мир на Донбас. Не перемир'я, а справжній тривалий мир. А для цього треба викорінити ту жорстокість та вирізати нацистську ракову пухлину, яка жере Україну", — заявив Небензя.

1 травня глава мзс росії сергій лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediase заявив, що "рф не ставить мету змінити владу в Україні".

"Наша мета не включає зміну режиму в Україні. Це американська спеціальність. Вони цим займаються по всьому світу… Ми хочемо забезпечити безпеку людей на сході України, щоб їм не загрожувала ні мілітаризація, ні нацифікація цієї країни, а з території України не загрожували безпеці Російської Федерації", — заявив лавров.

Цим же інтерв’ю очільник мзс примудрився розлютити Ізраїль настільки, що просити вибачення довелося вже путіну. Справа в тому, що лавров порівняв Зеленського з Гітлером, бо той "теж мав єврейську кров".

"Він висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей? У сім'ї не без виродка… Коли кажуть: "Що це за денацифікація, якщо ми євреї?", я думаю, що Гітлер теж мав єврейське походження, то це нічого не означає".

24 липня лавров на зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі сказав, що "росія допоможе українському народу позбутися абсолютно "антинародного та антиісторичного режиму". Ця заява контрастувала з лінією кремля про те, що росія не прагне повалити правління Зеленського.

26 листопада путін на зустрічі з головами спецслужб країн СНД повторив один із улюблених наративів роспропаганди, мовляв, Україна втратила суверенітет і управляється зі США:

"Країна фактично втратила суверенітет і безпосередньо управляється зі США, які використовують її як таран проти росії, проти нашої Союзної держави з Республікою Білорусь, та й проти ОДКБ та СНД загалом", — сказав путін.

Колишній президент рф дмитро медвєдєв 19 листопада у своїй манері так висловився про президента України Володимира Зеленського:

"Від київського режиму всі сильно втомилися. Особливо від невротика Зеленського, який постійно нагнітає пристрасті, канючить", — заявив медведєв, додавши про "розпад України".

21 листопада кремль повернувся до тези про те, що зміна влади в Україні не є ціллю "спецоперації".

"Ні, президент (путін, – ред.) про це вже говорив", – сказав спікер путіна дмитро пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи є зміна влади в Україні однією з цілей "спецоперації".

Якщо покопирсатися у російській пропаганді, то риторика про "антинародний" уряд з’явилася ще у 2014 році та використовувалася для виправдання незаконної анексії Криму та ведення бойових дій на Донбасі. З того часу у заявах офіційних осіб рф постійно з’являються міфічні націоналісти, бандерівці та радикали.

Як повідомляв "Телеграф", російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал Володимира Зеленського для німецької аудиторії і запланували його запуск на 30 вересня.