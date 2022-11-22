Війна в Україні закінчиться навесні? Експерт назвав головну умову

росія не втомилася від втрат і від війни, тому готова її продовжувати

Запаси зброї та техніки у росії, навіть через дев’ять місяців війни, залишаються достатніми та окупанти готові продовжувати бої. Однак війна все ж таки може припинитися вже в найближчі пів року, але за однієї та важливої умови.

Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів "24 каналу", що сподіватися на те, що у рф закінчаться запаси зброї, немає сенсу. Хоча й запаси сучасної зброї вже знаходяться на межі, росія готова замінити її старою. Зокрема, вони готові розконсервувати Т-62, Т-55, якщо буде потрібно, то і ППШ та "трилінійки" з часів Другої світової війни.

"Наприклад, вони перейшли до ракет С-300, потім застосували іранські "мопеди", зараз на паузі, але знаходиться в зоні ризику поява іранських балістичних ракет. Знову ж таки, у них немає питання втоми від війни, втоми від втрат. Там вже пішли. показові сюжети з "відмовниками", яких почали затримувати просто на камеру", – сказав Катков.

Катков нагадав про статтю Залужного, в якій той говорив, що для завершення бойових дій ЗСУ треба посилювати 2-3 об’єднання. Експерт зазначив, що йдеться не про добровольців, а про техніку.

"Дивізія штату НАТО це величезне угруповання з власною авіацією, з власними дронами, до того ж не розвідувальними, а повноцінними ударними. Не треба забувати, що так звані військово-космічні сили росії досі мають перевагу в 10 разів над Повітряними силами України", — підкреслив експерт.

Враховуючи те, що запас зброї у росії залишається достатнім, війна все ж таки може закінчитися до кінця весни 2023 року. Це може статися за умови, якщо західні країни постачатимуть Україні все необхідне озброєння.

Нагадаємо, що в листопаді Україні прийшло довгоочікуване озброєння з Іспанії, Сполучених Штатів та Німеччини. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, чому воно є важливим для наших військових.