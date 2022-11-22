росія вдарила по пункту видачі "гуманітарки" у Запорізькій області: у Зеленського вже відреагували

В Офісі президента вже відреагували на криваві дії росіян

Окупаційна армія росії на 272 день повномасштабної війни в Україні завдала чергових ударів по місту Оріхів, що у Запорізькій області. В результаті обстрілів зруйновано пункт видачі гуманітарної допомоги, який волонтери облаштували у приміщенні місцевої школи. Один із соціальних працівників загинув миттєво, ще двоє жінок зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

м.Оріхів на карті (Запорізька область)

Відповідну інформацію у вівторок, 22 листопада, у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Згідно з його словами, більшої кількості жертв вдалося уникнути лише завдяки правильній організації роботи пункту з видачі допомоги, де уникали скупчення людей та створення черг. Крім того, поряд облаштовано кілька обладнаних укриттів для тривалого перебування.

"Сумуємо разом з близькими постраждалих. Працюємо далі над вдосконаленням систем безпеки для наших громадян. Рухаємось до перемоги! Бережіть себе!" — йдеться в тексті публікації Старуха.

Непросту ситуацію в Оріхові вже встиг прокоментувати й керівник Офісу президента Андрій Єрмак, наголосивши, що вважає таку тактику росіян жалюгідною.

"Російські терористи обстрілюють пункти видачі гуманітарки, продовжують ядерний шантаж — жалюгідна тактика військових невдах. Що ж, на кожну таку дію є протидія", — написав він у своєму "Телеграмі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як заступниця міського голови Світлана Мандрич прокоментувала кореспонденту нашого видання щоденні масовані обстріли багатостраждального міста "Оріхів", де станом на сьогоднішній день спостерігається незчисленна кількість зруйнованих будинків та розбитих життів мирних українців, а також розповіла, як "міцному горішкові", вдається триматися під постійними ударами з боку росії.