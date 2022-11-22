Крим переполошила нова серія вибухів: повідомляють про атаку безпілотників (відео)

Вибухи були чутні щонайменше у трьох містах

В окупованому Криму разом із настанням темної пори доби розпочався і традиційний парад "бавовни". За наявною інформацією вибухи було чути у Севастополі, Балаклаві та Євпаторії.

Як повідомляє Mash, через вибухи було зупинено рух морського транспорту в Севастополі. Тим часом місцеві колаборанти, які називають себе "владою", повідомляють, що в місті працюють засоби ППО і вже було збито два безпілотники.

За свідченнями місцевих жителів, всього було чути щонайменше 15 вибухів.

Обережно, на кадрах є нецензурна лексика.

Тим часом у телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" повідомляють, що українські фахівці "щось тестують у Криму" і що мешканцям із проукраїнською позицією переживати не варто.

Як повідомлялося раніше, у Криму із серпня вибухи стали регулярним явищем. Наприклад, 17 листопада після серії вибухів у районі військового аеропорту в Джанкої на деякий час залишила частина жителів міста без світла.

При цьому на тлі звільнення Херсона на півострові виникли побоювання, що міста в північній частині опиняться в зоні досяжності РСЗВ HIMARS, а тому в росЗМІ вже почали активно тиражувати новини про евакуацію з Армянська.