Якщо релігія забороняє: кому в Україні дозволено не брати до рук зброю під час воєнного стану

Багато релігій не схвалюють насильство, проте від мобілізації це не звільняє

В Україні було продовжено воєнний стан, а разом із ним і загальну мобілізацію. Однак через те, що в нашій країні провадять діяльність безліч релігій, іноді трапляється таке, що світоглядні переконання забороняють мобілізованому брати до рук зброю.

Адвокат юрфірми "Міллер" Андрій Новак у коментарі "Українській правді" пояснив, що незалежно від релігійних переконань норма щодо мобілізації поширюються на всіх однаково, а це означає, що уникнути служби не вдасться. Проте є й нюанси.

Він нагадав, що норма про альтернативну військову службу діяла в Україні й в мирний час, вона дозволяла призовникам з числа послідовників низки релігій проходити невійськову службу в армії.

Для цього потрібно надати довідку про належність до певної релігійної громади, яка забороняє брати до рук зброю. В Україні до таких зараховуються:

Адвентисти-реформісти;

Адвентисти сьомого дня;

Євангельські християни;

Євангельські християни-баптисти;

Покутники;

Свідки Єгови;

Харизматичні християнські церкви (і церкви, прирівняні до них відповідно до зареєстрованих статутів);

Християни віри євангельської (і церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);

Суспільство Свідомості Крішни.

Хоч це і не дозволить уникнути мобілізації, проте дозволить здобути професію, яка не передбачає використання зброї, наприклад, кухаря, інженера чи водія.

Якщо навіть після надання необхідної довідки військкомат відправляє таку людину на військову спеціалізацію, то теоретично це можна оскаржити в суді, посилаючись на Статтю 35.

Водночас Новак визнає, що на практиці він таких випадків не бачив і сумнівається, що у військкоматах подібне практикують. При цьому є ймовірність, що начальник Центру комплектації просто вважатиме, що мобілізований, який має пацифістські переконання, буде просто неефективним на фронті та направить його на небойову посаду.

Як повідомлялося раніше, в Україні існує довгий список категорій громадян, які навіть у воєнний час звільняються від мобілізації або отримують відстрочку.