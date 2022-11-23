Українське онлайн казино може потрапити під санкції через роботу в Росії: деталі скандалу навколо компанії Pin-Up

Онлайн-казино Pin-Up з ліцензією для роботи в Україні досі продовжує працювати в Росії.

Онлайн-казино Pin-Up після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну офіційно вийшло з ринку країни-агресорки. Проте стало відомо, що компанія з ліцензією для роботи в Україні досі продовжує працювати в Росії.

ЗМІ зазначають, що компанія повністю належить одній особі — Марині Ільїній. Вона народилася в Луганську, пізніше переїхала жити в Москву. Однак вона досі громадянка України. Ба більше, Ільїна має низку нерухомості в Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Раніше вона також володіла чвертю кіпрської компанії Guruflow Team Ltd, але ця компанія пішла з ринку РФ.

Дочірня компанія Guruflow Team Ltd "Pin-Up" заявила про ребрендинг у квітні 2022 року. Вони перейменувалися на Ivanbet, але не втрималися на російському ринку і припинили роботу.

Причому було повідомлено, що всі акаунти гравців перенесено на російську букмекерську компанію "Фонбет". Тоді сталася цікава річ — компанія "Фонбет" змінила юридичну особу на компанію "Пін-ап.ру". Відтоді "Фонбетом", тобто і "Пін-ап.ру" володіє Олександр Удодов — зять прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. Як саме Марина Ільїна "подарувала" чи "продала" частину казино йому — невідомо.

Окремо слід зазначити, що на офіційному сайті Pin-Up в Україні досі можуть зареєструватися як жителі Росії і Білорусі. Таким чином не дивно, що правоохоронні органи зацікавилися компанією — є ймовірність, що незабаром ліцензію можуть анулювати, а також накласти санкції як на Pin-Up, так і на Ільїну.