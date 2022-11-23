Ворог намагається відрізати Мар’їнку: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти продовжують зміцнювати оборону на різних напрямках.

Російські окупанти продовжують атакувати на Донеччині в районі Бахмута та Авдіївки. У західній частині Донецької області та у східній частині Запорізької вони можуть зміцнювати позиції.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни, триває контрнаступ ЗСУ на Луганщині у районі Сватове-Кремінна. Напередодні наголошувалося, що погана погода уповільнює ворога.

У Криму спостерігається занепокоєння серед окупантів. Аналітики вважають, що причиною є удари по логістиці на півострові та військові операції на Кінбурнській косі.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Констрнаступ ЗСУ триває. Бої йдуть у районі Новоселівського, Стельмахівки, Червонопопівки. Ворог веде обстріл. Окупанти атакують у районі Білогорівки на захід від Лисичанська та в районі Верхньокам’янки.

Карта боїв на північному сході України

У Донецькій області продовжується наступ окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Йдуть запеклі бої за низку населених пунктів. Посилюється обстріл, росіяни списують свій повільний поступ на ландшафт. Мар’їнка піддається авіаударам, повідомляється, що окупанти могли перерізати частину дорогого постачання до міста.

Ворог обороняє захоплені рубежі на заході Донецької області. Частина аналітиків вважає, що російські війська можуть чекати більш сухої погоди, щоб відновити наступальні операції у напрямках Гуляйполя, Вугледара та Мар’їнки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує готуватися до оборони та зводити зміцнення на Херсонщині на південь від Дніпра. Сили оборони України продовжують проводити операції на Кінбурнській косі, але її все ще захоплено окупантами. Бої на косі змусили напружитись окупаційний уряд Криму на тлі ударів по російських лініях постачання на півострові. Повідомляється, що могла бути оголошена евакуація з Армянська, частина джерел заявляє, що це навчання.

Карта бойових дій на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що Запорізька область регулярно зазнає обстрілів з боку росіян. Вони ціляться у цивільні об’єкти. Так напередодні потрапили до пункту видачі гуманітарної допомоги. У ніч на 23 листопада окупанти зруйнували пологовий будинок, вбивши новонародженого.