Було лише 26 років: під Бахмутом загинув артист балету Київської оперети
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Чоловік був родом із Донецька
Україна продовжує втрачати своїх Героїв через російську агресію. Серед них не лише інженери, бізнесмени, спортсмени, а й люди творчих професій. Так, у боях під Бахмутом загинув 26-річний артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп’янець.
Про це повідомляють у Національній опереті України. Чоловік загинув 13 листопада. Вадим був уродженцем Донецька. 2014 року переїхав до Житомирської області. Освіту здобув у Київському хореографічному коледжі.
Крім мистецтва, він захоплювався мініфутболом. Кілька років тому під час турніру серед театральних команд Києва його визнали найкращим бомбардиром. У 2017 році дебютував у кіно у трагікомедії Дмитра Томашкопльського "Ржака". Як артист балету відчував у кількох постановках оперети, зокрема — в "Доріан Грей" Аса Яноша та Гунара Браунке під режиссерством Вадима Прокопенка. Свої співчуття на сторінці оперети та інших висловлюють сотні людей. Вони зазначають, що гине цвіт нації.
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