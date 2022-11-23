Було лише 26 років: під Бахмутом загинув артист балету Київської оперети

Чоловік був родом із Донецька

Україна продовжує втрачати своїх Героїв через російську агресію. Серед них не лише інженери, бізнесмени, спортсмени, а й люди творчих професій. Так, у боях під Бахмутом загинув 26-річний артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп’янець.

Про це повідомляють у Національній опереті України. Чоловік загинув 13 листопада. Вадим був уродженцем Донецька. 2014 року переїхав до Житомирської області. Освіту здобув у Київському хореографічному коледжі.

Крім мистецтва, він захоплювався мініфутболом. Кілька років тому під час турніру серед театральних команд Києва його визнали найкращим бомбардиром. У 2017 році дебютував у кіно у трагікомедії Дмитра Томашкопльського "Ржака". Як артист балету відчував у кількох постановках оперети, зокрема — в "Доріан Грей" Аса Яноша та Гунара Браунке під режиссерством Вадима Прокопенка. Свої співчуття на сторінці оперети та інших висловлюють сотні людей. Вони зазначають, що гине цвіт нації.

Вадим Хлуп’янець — фото Національної оперети

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель снайпера Євгена Горбунова з 93 омбр "Холодний Яр". За Україну своє життя також віддав київський екскурсовод та автор блогу "Зниклий Київ" Сергій Миронов.