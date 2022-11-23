Росіяни можуть знову піти у наступ на Харківщині (мапа)

На лінії Сватове-Кремінна продовжуються запеклі бої, в яких росіяни отримують "на горіхи"

Російські окупанти на Луганщині "підкріпилися" новими солдатами, зокрема після того, як російські війська відступили за Дніпро на Херсонщині, і частину військових росії передислокували на інші напрямки. Окупанти найближчими днями можуть атакувати у бік Зарічного та Лимана.

Як зазначає військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний опір" та полковник Збройних сил України Костянтин Машовець, росіяни хочуть нейтралізувати угруповання ЗСУ, яке діє на північний захід від Кремінної. Українські сили загрожують росіянам у цьому напрямі. "Швидше за все, найближчими днями або за кілька днів противник явно спробує шляхом масованого настання "перевернути" ситуацію на Сватівському напрямку та в районі Кремінної", — зазначає експерт.

Машовець повідомляє, що ворог може контратакувати у бік Торського — Зарічного, Макіївки — Невського, щоб спробувати провести лінію фронту знову річкою Жеребець, після того, як ЗСУ її форсували. Експерт вважає, що атака буде за обома напрямками.

Напрями ймовірної атаки росіян

Імовірними планами ворога Машовець називає масштабний наступ росіян на Лиман та Борову, з бажанням повернутися до річки Оскіл. На цей напрямок ворог стягнув сили та техніку на Новоайдар, Сєвєродонецьк, Сватове, Красноріченський, включаючи десантні дивізії.

Амбітна мета ймовірного наступу росіян

Територія Харківщини постійно зазнає обстрілів ракетами та артилерією. Атаки забирають життя мирних громадян. Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з картами бойових дій росіяни намагаються захопити Донецьку область і атакують на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Вони намагаються відрізати Мар’їнку.