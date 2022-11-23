На Київщині російська ракета потрапила до житлового будинку: є постраждалі (фото)
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Внаслідок обстрілів є постраждалі
У Вишгороді Київської області російська ракета потрапила до житлового будинку. Внаслідок обстрілів є постраждалі.
Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Небітов.
"Жахливі наслідки попадання ворожої ракети до житлового будинку одного з районів Київщини. Є постраждалі. Поліцейські фіксують наслідки ворожих обстрілів і допомагають громадянам. Інформація уточнюватиметься. Залишайтеся в укриттях!", — повідомив Небітов.
Радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму "Телеграм-каналі" опублікував фото наслідків руйнівних обстрілів. Він також опублікував відео з місця подій.
Як повідомляв "Телеграф", у середу, 23 листопада, російська федерація знову продовжила тероризувати мирне населення України та стріляти ракетами по містах. Вибухи пролунали й у різних районах столиці, після чого на лівому березі Києва у більшості жителів зникла електроенергія. У Київській області потрапили по житловому сектору та інфраструктурним критичним об’єктам, повідомив у свою чергу керівник ОВА Кулеба. А місцеві паблики пишуть про мінімум три осередки пожежі у Києві.