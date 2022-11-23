На Київщині російська ракета потрапила до житлового будинку: є постраждалі (фото)

Внаслідок обстрілів є постраждалі

У Вишгороді Київської області російська ракета потрапила до житлового будинку. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Небітов.

"Жахливі наслідки попадання ворожої ракети до житлового будинку одного з районів Київщини. Є постраждалі. Поліцейські фіксують наслідки ворожих обстрілів і допомагають громадянам. Інформація уточнюватиметься. Залишайтеся в укриттях!", — повідомив Небітов.

Радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму "Телеграм-каналі" опублікував фото наслідків руйнівних обстрілів. Він також опублікував відео з місця подій.

Внаслідок обстрілу почалася пожежа

Як повідомляв "Телеграф", у середу, 23 листопада, російська федерація знову продовжила тероризувати мирне населення України та стріляти ракетами по містах. Вибухи пролунали й у різних районах столиці, після чого на лівому березі Києва у більшості жителів зникла електроенергія. У Київській області потрапили по житловому сектору та інфраструктурним критичним об’єктам, повідомив у свою чергу керівник ОВА Кулеба. А місцеві паблики пишуть про мінімум три осередки пожежі у Києві.