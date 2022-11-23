"росія не спонсор, а терорист": як відреагували в Україні на новий ракетний обстріл

Українські політики та громадські діячі відреагували на новий ракетний удар

росія продовжує спроби знищення енергосистеми України 23 листопада армією агресора було завдано чергового масованого удару по українських об’єктах інфраструктури. Внаслідок обстрілу в багатьох містах України повністю відключилося світло, а в деяких районах зникло водопостачання. Також була практично паралізована вся атомна енергетика України.

На чергову терористичну атаку росіян уже відреагували українські політики та громадськість. Так, наприклад, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що атаки окупантів викликають лише одне бажання — "знищувати рашистське чудовисько".

Відомий український журналіст Юрій Бутусов у себе у Facebook зазначив, що Європарламент помилився, коли оголосив росії спонсором тероризму.

"росія знову вдарила по цивільній енергомережі під час морозів, щоб європейці усвідомили, що росія не спонсор, росія є країною-терористом", — пише Бутусов.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав, що українці встоять, а за кожне життя на росіян чекає відплата.

Також обстріл України 23 листопада прокоментували інші українці.

Пост Михайла Подоляка

Пише журналіст Денис Казанський

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що масований ракетний удар Росії по Україні заблокував роботу всіх АЕС.

Також ми повідомляли, що в сусідній з Україною країною відчули наслідки російської атаки 23 листопада.