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"росія не спонсор, а терорист": як відреагували в Україні на новий ракетний обстріл

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Наслідки російської атаки Новина оновлена 23 листопада 2022, 18:51
Наслідки російської атаки. Фото ANDRII NEBYTOV/Telegram

Українські політики та громадські діячі відреагували на новий ракетний удар

росія продовжує спроби знищення енергосистеми України 23 листопада армією агресора було завдано чергового масованого удару по українських об’єктах інфраструктури. Внаслідок обстрілу в багатьох містах України повністю відключилося світло, а в деяких районах зникло водопостачання. Також була практично паралізована вся атомна енергетика України.

На чергову терористичну атаку росіян уже відреагували українські політики та громадськість. Так, наприклад, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що атаки окупантів викликають лише одне бажання — "знищувати рашистське чудовисько".

Відомий український журналіст Юрій Бутусов у себе у Facebook зазначив, що Європарламент помилився, коли оголосив росії спонсором тероризму.

"росія знову вдарила по цивільній енергомережі під час морозів, щоб європейці усвідомили, що росія не спонсор, росія є країною-терористом", — пише Бутусов.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав, що українці встоять, а за кожне життя на росіян чекає відплата.

Також обстріл України 23 листопада прокоментували інші українці.

Подоляк
Пост Михайла Подоляка
Пише журналіст Денис Казанський

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що масований ракетний удар Росії по Україні заблокував роботу всіх АЕС.

Також ми повідомляли, що в сусідній з Україною країною відчули наслідки російської атаки 23 листопада.

Теги:
#Україна #Обстріл #Юрій Бутусов #енергосистема #Денис Єрмак