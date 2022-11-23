Про тижні мова не йде: у Зеленського розповіли, коли в українців з’явиться світло

Після відновлення цілісності енергосистеми світло почнуть давати у міста та села.

У середу, 23 листопада, українська енергосистема зазнала чергового масованого ракетного удару, який залишив без електрики мільйони українців. Однак, попри це, вітчизняні фахівці мають намір відновити її протягом лічених годин.

Як розповів в ефірі єдиного марафону українських новин заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, завдання щодо відновлення енергосистеми стоїть на окремі години, а не на добу чи більше.

"Ми не говоримо про тижні, місяці, ми говоримо просто про години", — сказав він.

За його словами, на першому етапі постає завдання відновити цілісну роботу енергосистеми. Тимошенко також наголосив, що впевнений у тому, що українські енергетики впораються із цим завданням, проте не став вказувати терміни запуску тих чи інших енергетичних об’єктів.

Водночас він додав, що як тільки енергосистема знову стане цільною, так одразу розпочнеться подача електрики до міст і сіл.

Як повідомлялося раніше, росіяни здійснили черговий масований ракетний удар по об’єктах української інфраструктури, запустивши близько 70 ракет. Із них 50 перехопили засоби ППО.

Усього через ракетну атаку загинули 6 людей і постраждали 36 осіб. У багатьох містах України стався повний блекаут, а аварійні відключення сталися одразу на чотирьох атомних електростанціях.

Перебої з електрикою сталися не лише в Україні, а й у сусідній Молдові, де в темряву занурилася столиця країни Кишинів.