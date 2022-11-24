Війна — день 274: Україна оговтується після масового ракетного удару

Оперативно про головне 24 листопада

Широкомасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 273 дні. Зважаючи на відсутність будь-яких успіхів на фронті, російські окупанти продовжують тактику терору мирного населення і здійснюють масовані ракетні обстріли критичної інфраструктури України, внаслідок якої мільйони українців залишилися без світла, тепла, води та зв’язку. Проте зусиллями місцевої влади та енергетиків блекауту в Україні вдалося уникнути і в країні поступово відновлюють подачу електрики.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У київському Інституті серця лікарі провели дитині операцію, незважаючи на те, що під час операції в будівлі пропало світло.

00:00 Президент України Володимир Зеленський, виступаючи з відеозв’язку на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, звернувся до партнерів із проханням допомогти захистити небо.

Про те, що відбувалося 21 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 271: росіяни зміцнюють позиції та обстрілюють громадянську інфраструктуру

З даними за 22 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 272: бої на Донбасі та низка обшуків СБУ

Інформація за 23 листопада доступна у зведенні: Війна — день 273: окупанти штурмують Бахмут, а українці страждають від перебоїв зі світлом