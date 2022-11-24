Ворог окопується на півдні та б’є на сході: актуальні карти боїв в Україні

Обстріл триває по всій лінії фронту

росія продовжує ракетні удари по Україні. Як зазначають в Інституті вивчення війни, російське керівництво не відмовилося від своїх максималістських цілей щодо відновлення контролю над Україною.

У звіті сказано, що росіяни продовжують наступ у районі Бахмута та Авдіївки. У напрямку Кремінної та Сватового продовжуються бої.

На півдні України окупанти розгортають оборону на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Також продовжується насильницьке виселення людей.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Контрнаступ ЗСУ триває на Луганщині, в районі Сватового та Кремінної тривають бої. Росіяни заявили, що "зірвали" атаку у напрямку Новоселівського за 14 км на північний захід від Сватового та в районі Червонопопівки за 6 км на північний захід від Кремінної. За даними Генштабу, окупанти атакували за 12 км на південь від Кремінної в районі Білогорівки. Окупанти бояться наступу на цьому напрямі. Вони намагаються атаками та ДРГ у Харківській та Луганській областях стримати Сили оборони України. Логістику ворога продовжують знищувати.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині атаки росіян не зупиняються у напрямку Бахмута, а також на півдні та північному сході від міста. Ідуть серйозні бої — росіяни застосовують заборонене озброєння проти українських військових. Окупанти також продовжують наступальні дії у районі Авдіївки, Мар’їнки. Кадри з геолокацією показують мінімальний поступ ворога. На заході Донецької та Сході Запорізької області росіяни перейшли в оборону. Вони заявляють про атаку в районі Павлівки, а українська артилерія стримує окупантів від просування. Зазначається, що геолокація показує, що у Павлівці — українські сили, попри неодноразові хвастощі росіян нібито захопленням села.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує позиційну оборону, удосконалює зміцнення та перекидає додаткову техніку на оборонні рубежі вздовж з Каховки на Мелітополь. Окупанти активно будують укріплення на Херсонщині вздовж траси від Херсона до Армянська (Крим). Окупантів українські військові знищують ударами по зосередженню військ.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни відвели частину військ із Херсонської області після розподілу їх на різні ділянки фронту. Вони так побоюються настання в районі Сватового, що можуть готуватися до атаки на цьому напрямі, вважає експерт Костянтин Машовець. Амбітна мета ворога — дійти до Оскола, знову захопивши частину Харківщини. Нагадаємо також, що ракетна небезпека зберігається по всій Україні, попри те, що збили із 67 ракет 51.