Ворог окопується на півдні та б’є на сході: актуальні карти боїв в Україні
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Обстріл триває по всій лінії фронту
росія продовжує ракетні удари по Україні. Як зазначають в Інституті вивчення війни, російське керівництво не відмовилося від своїх максималістських цілей щодо відновлення контролю над Україною.
У звіті сказано, що росіяни продовжують наступ у районі Бахмута та Авдіївки. У напрямку Кремінної та Сватового продовжуються бої.
На півдні України окупанти розгортають оборону на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Також продовжується насильницьке виселення людей.
Схід України
Контрнаступ ЗСУ триває на Луганщині, в районі Сватового та Кремінної тривають бої. Росіяни заявили, що "зірвали" атаку у напрямку Новоселівського за 14 км на північний захід від Сватового та в районі Червонопопівки за 6 км на північний захід від Кремінної. За даними Генштабу, окупанти атакували за 12 км на південь від Кремінної в районі Білогорівки. Окупанти бояться наступу на цьому напрямі. Вони намагаються атаками та ДРГ у Харківській та Луганській областях стримати Сили оборони України. Логістику ворога продовжують знищувати.
На Донеччині атаки росіян не зупиняються у напрямку Бахмута, а також на півдні та північному сході від міста. Ідуть серйозні бої — росіяни застосовують заборонене озброєння проти українських військових. Окупанти також продовжують наступальні дії у районі Авдіївки, Мар’їнки. Кадри з геолокацією показують мінімальний поступ ворога. На заході Донецької та Сході Запорізької області росіяни перейшли в оборону. Вони заявляють про атаку в районі Павлівки, а українська артилерія стримує окупантів від просування. Зазначається, що геолокація показує, що у Павлівці — українські сили, попри неодноразові хвастощі росіян нібито захопленням села.
Південь України
Ворог продовжує позиційну оборону, удосконалює зміцнення та перекидає додаткову техніку на оборонні рубежі вздовж з Каховки на Мелітополь. Окупанти активно будують укріплення на Херсонщині вздовж траси від Херсона до Армянська (Крим). Окупантів українські військові знищують ударами по зосередженню військ.
Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни відвели частину військ із Херсонської області після розподілу їх на різні ділянки фронту. Вони так побоюються настання в районі Сватового, що можуть готуватися до атаки на цьому напрямі, вважає експерт Костянтин Машовець. Амбітна мета ворога — дійти до Оскола, знову захопивши частину Харківщини. Нагадаємо також, що ракетна небезпека зберігається по всій Україні, попри те, що збили із 67 ракет 51.