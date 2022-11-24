Українські АЕС досі відключені від системи: коли вони повернуться до енергосистеми

Українську енергосистему вдалося об’єднати лише до ранку

Українські АЕС, які після ракетного обстрілу 23 листопада екстрено відключилися від української енергосистеми, відновлять роботу ввечері у четвер. Це спричинить скорочення дефіциту електроенергії.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів Міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що українська система пережила блекаут і вдалося відновити єдину мережу лише до четвертої ранку.

Критичні об’єкти інфраструктури вже одержують електроенергію. Після цього обсяги запитаних від електромережі об’єктів збільшуватимуться. Після початку роботи АЕС, запланованого до вечора 24 листопада, дефіцит має скоротитись. Зазначимо, що у багатьох областях ситуація з енергосистемою досі залишається напруженою. Наприклад, на Івано-Франківщині світло відключатимуть без графіків і на невизначений час. Їхнього останнього — запитані знову дві області, Вінницька та Кіровоградська.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що більшу частину ракет вдалося збити. Наступного масивного удару по енергосистемі варто чекати не скоро, вважають експерти, термін до двох тижнів.