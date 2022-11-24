росія готується до нового масованого удару по Україні: стало відомо, коли його чекати

Найбільш обережними потрібно бути жителя прифронтових міст

росія планує й надалі тероризувати мирні українські міста масованими ракетними ударами, проте для підготовки їй знадобиться близько тижня.

Відповідну інформацію у четвер, 24 листопада, під час щоденного всеукраїнського телемарафону, повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, росія, попри все, намагається підштовхнути Київ до переговорів на її умовах, проте цього їй вже точно не вдасться. Натомість у України є додатковий час підготуватися до чергової ракетної атаки, поки агресор збирається з силами.

"Нас намагаються зламати, занурити у темряву та холод у період війни та змусити до переговорів на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність (масованих ракетних атак по Україні – ред.) – це приблизно "тиждень +". Це той період, який потрібен, щоб підготуватись до наступного масованого ракетного удару", — пояснив він.

Юсов також додав, що зараз Україна має час на підготовку до подальшої ефективної роботи систем протиповітряної оборони, адже сумнівів, що рф продовжить такі масовані атаки, точно немає. Він зазначає, що, навіть попри те, що запаси високоточних ракет у агресора на межі, у неї досі залишається велика кількість не високоточних боєприпасів.

"Ми розуміємо, що запаси високоточної зброї в росії значною мірою виснажені, але є багато ракет і не високоточних, ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт у кілометр — це умовна "норма" та влучення навіть не в об'єкти інфраструктури, а в цивільних будинках, лікарнях — це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму рф", — додав представник ГУР.

Юсов наголошує, що у переважній кількості у рф залишилися ракети із систем С-300, тож найбільша загроза наразі існує для прифронтових міст, а саме Запоріжжя, Херсона, Харкова та Миколаєва.

"На жаль, це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом громадянської інфраструктури та мирного населення, але розуміємо, що ворог при всій своєї безглуздості є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може продовжуватися", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після масованої ракетної атаки боку росії, котра трапилася напередодні, мільйони українців залишилися без світла, тепла та води, проте вже на ранок у більшості українських регіонів подачу електроенергії вдалося відновити.