Україна та росія днями вели переговори в ОАЕ - ЗМІ дізналися, про що домовлялися

Для поставок аміаку планують використовувати український трубопровід

На минулому тижні представники російської федерації та України мали зустріч на території Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Під час діалогу обговорювалося питання обміну військовополоненими. Згідно з інформацією джерел, ця домовленість пов’язана з поновленням експорту аміаку через український трубопровід з рф до Азії та Африки. У цих країнах його використовують в якості добрива.

Як у четвер, 24 листопада, пише видання reuters, посилаючись на власні джерела, котрі були присутні на зустрічі двох сторін, посередником переговорного процесу стала арабська держава Перської затоки. Крім того, не виключається й посередництво ООН, попри її центральну роль у переговорах щодо поточної ініціативи стосовно експорту сільськогосподарської продукції з трьох українських чорноморських портів.

Зазначимо, Зеленський ще у вересні підтримав ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну у разі, якщо росія поверне українських військовополонених.

"Я проти поставок аміаку з рф через нашу територію. Я зробив би це тільки в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН", — сказав він в інтерв'ю.

Водночас, згідно з інформацією, що поширювалася в ЗМІ, Захід міг запропонувати росії постачати аміак через Україну в обмін на продовження "зернової угоди".

Раніше "Телеграф" писав про те, що насправді могло стати поштовхом для масштабного обміну військовополоненими, коли 205 українських воїнів, зокрема командири оборони Маріуполя, повернулися на Батьківщину.