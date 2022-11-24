Влучання ворожої ракети в житловий будинок у Вишгороді - ексклюзивні фото наслідків удару

Відомо про п'ятьох загиблих, серед постраждалих — шестеро дітей.

В середу, 23 листопада, російські війська здійснили черговий масований обстріл українських міст. Під удар окупантів вкотре потрапив Київ і Київська область. Ворожа ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок у Вишгороді.

На місці спалахнула пожежа, п'ятиповерхівка зазнала значних руйнувань. Вибухом було пошкоджено ще 4 будинки. Рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці події.

Наразі відомо про 5 загиблих та 34 постраждалих, серед потерпілих 6 дітей.

"Серед постраждалих шестеро дітей, найменшій дівчинці п'ять років. На щастя, у малюків легкі тілесні ушкодження, але ми розуміємо, наскільки тяжкими залишаться психологічні травми", – повідомив у Telegram начальник поліції області Андрій Нєбитов.

"Телеграф" публікує ексклюзивні фото наслідків ракетного обстрілу терористів.

Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Вишгороді Київській області

На місці працють рятувальники

Після удару в будинку почалася пожежа

Наразі відомо про 5 загиблих

Будинок зазнав значних руйнувань

Вибухом пошкоджено ще чотири будинки

Серед постраждалих - шестеро дітей

Фото: Євгеній Завгородній

Нагадаємо, 23 листопада на Київ загарбники випустили понад 30 ракет. Відомо, що одна з ракет влучила в об’єкт інфраструктури. Крім того, російська ракета прилетіла по Видубичам, де в результаті було зруйновано продуктовий магазин та магазин автотоварів.

В результаті ракетної атаки в українських містах запровадили аварійні відключення світла.