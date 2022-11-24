Чому росія втратила переваги у війни: експерт назвав проблеми путіна

Михайло Самусь спрогнозував "Телеграфу", як саме плани кремля руйнують погода та ЗСУ

Попри масовані ракетні удари по Києву та іншим містам країни росія наразі не здатна переломити хід у війні та стримати бойову активність Збройних Сил України.

Таку оцінку в коментарі "Телеграфу" зробив директор New Geopolitics Research Network, військовий експерт Михайло Самусь, аналізуючи, чи вплине зимова погода на інтенсивність бойових дій та перетікання війни в іншу фазу, зокрема позиційну.

"Взагалі насправді у рф зараз немає інструментів, щоб змінити ситуацію на полі бою. Українська армія повністю володіє ініціативою. В принципі, жодних можливостей у росії зараз немає якось змінити хід бойових дій саме на полі бою. А мобілізовані створюють більше проблем, ніж переваг для російської армії", — каже військовий експерт.

За його словами, також у певній мірі не зникає загроза вторгнення путінської армії в Україну з півночі (з Білорусі), "але там на даний момент у росії немає наступального угруповання, яке сформоване і готове для проведення дій на українському напрямку".

"Звісно, для рф це було б абсолютно логічне створити там угруповання для операції, щоб відтягнути українські сили зі сходу, щоб затягнути українські наступальні операції. Але на даний момент конкретних можливостей у росії з точки зору формування угруповання немає. Очевидно, у них є проблеми з комплектуванням, з особовим складом військових частин. Є проблеми з комплектуванням військовою технікою, озброєнням. Тому вони не можуть створити наступального угруповання на території Білорусі для проведення достатньої ефективної операцїї", — аргументує Самусь.

Коментуючи інформацію, що кремль може готувати теракти на території рф (в Бєлгороді) та в РБ на атомнії станції, експерт зазначив наступне: "Такі загрози звісно існують, оскільки росія часто використовую у своєму арсеналі такі провокації. Це було нормально для КДБ, нормально для ФСБ, нормальне для сучасного російського керівництва. Але ефект від цього буде абсолютно мінімальний, адже, по-перше: що російське, що білоруське населення дуже аморфне, воно позбавлене будь-якого відчуття відповідальності за ситуацію".

"Тобто, якщо там навіть будуть проводити якісь бойові дії, населення буде просто нейтрально спостерігати за цими подіями. І в РБ, і в рф населення дуже пригнічене диктаторськими режимами. Тому єдине завдання цього (провокацій ФСБ, — Авт.) може бути таким, щоб і російське і, і білоруське населення не починало розуміти, що відбувається насправді, не починало формувати якісь протестні настрої проти власне лукашенка і путіна. В цьому сенсі такі дії можуть мати якийсь ефект. Але насправді для України вони не будуть мати жодного значення", — аналізує Михайло Самусь.

Як повідомлялося, після того, як російська армія зазнала низки невдач на полі бою в Україні, а також малорезультативної мобілізації в росії, в кремлі, мабуть, замислилися про прискорення втягування білоруської армії у війну на своєму боці. Про це зокрема попереджувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також "Телеграф" писав, що разом з тим у Сполучених Штатах не виключають, що кремль може вдатися до застосування зброї масового ураження в Україні, але їм стане не ядерна, якою росія намагається залякувати протягом тривалого часу.