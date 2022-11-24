Сірий Орел для України: американські сенатори вимагають передати ЗСУ безпілотники Gray Eagle – чим вони важливі

Сенатори вимагають дати ЗСУ зброю стратегічного значення

Ряд американських сенаторів написали листа до адміністрації президента США Джозефа Байдена, в якому закликали дати Україні новітній американський безпілотник Gray Eagle MQ-1C.

Як повідомляє Wall Street Journal, одразу 16 сенаторів підписали цей лист, пояснюючи необхідність постачання тим, що це "може змінити стратегічний перебіг війни на користь України".

"Сірий орел" для ЗСУ – чим він такий важливий ЗСУ

БПЛА Gray Eagle MQ-1C "Сірий орел" є продовженням найвідомішого американського ударно-розвідувального безпілотника MQ-1 Predator "Хижачок" і перебуває на озброєнні США з 2009 року. Щоправда, при цьому перший безпілотник пішов у війська у 2013 році, тож цей дрон є найновішим в армії США.

"Сірий орел" представляє собою ударно-розвідувальний безпілотник середньої дальності, здатний триматися в повітрі до 30 годин на висоті до 8850 метрів зі швидкістю 250-300 км і максимальною вагою близько 1600 кг.

Як і у "Хижака", завдання Gray Eagle висіти в повітрі цілодобово і вести розвідку ворожих позицій, а при необхідності наносити по них удари, для чого БПЛА озброєний 4 високоточними бомбами GBU-44/B Viper Strike з лазерним наведенням вагою 20 кг. кожна. Також дрон може нести до 12 ракет різного типу, у тому числі 4 протитанкові типу "Хеллфайр" (Пекельний вогонь).

Відомо, що після вступу до військ Gray Eagle MQ-1C використовувався в Іраку та Африці, де його використовували проти різних ісламських терористичних угруповань, при цьому було втрачено декілька БПЛА внаслідок технічних несправностей. Тобто жоден із них не був збитий ворогом.

Вартість одного Gray Eagle MQ-1C становить близько 8 мільйонів доларів, комплект же з 4 БПЛА разом із наземною станцією управління та іншим обладнанням коштує 90 млн дол.

Раніше США неодноразово відмовляло в постачанні Україні Gray Eagle MQ-1C, оскільки побоювалися їх потрапляння в руки росіян.