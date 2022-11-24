Ситуація на фронті може змінитись? Чому Кремль зацікавлений у "заморожуванні" війни

Експерт пояснив, чому все частіше почала порушуватися тема переговорів між росією та Україною

Останнім часом у світових ЗМІ знову стала актуальною тема мирних переговорів між Україною та росією. Також зросла кількість прихильників ідеї того, що на Заході вже закінчуються військові ресурси, які готові країни поставити ЗСУ. У цьому всьому чітко видно слід Кремля, який сподівається на "заморожування" воєнних дій якщо не на кілька місяців, то хоч тижнів.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів військовий експерт Олексій Мельник, повідомляє "Телеграф". Як координатор міжнародних проектів у "Центрі Разумкова", він відзначає різке зростання проросійських позицій серед публікацій в іноземних ЗМІ. Також він звертає увагу на те, що у західних партнерів почали розходитися думки з приводу того, чим має закінчитися війна в Україні.

За словами експерта, це все є наслідком російської пропаганди, а росія щиро зацікавлена хоча б частково призупинити активні бойові дії на українській території. Саме зимовий період може створити потрібні агресору умови.

"Це ["заморозка" на фронті] критично необхідне для перегрупування сил, накопичення ресурсів — як людських, так і матеріальних, — пояснює позицію росіян Мельник. — Очевидно, що Кремль зацікавлений у перепочинку на кілька тижнів, а ще краще на кілька місяців. Це створить чудові умови для наступного етапу ескалації в Україні, у тому числі за рахунок мобілізації, яка фактично не припинялась у росії”.

Військовий експерт пояснює, що росія частково вирішила проблему з нестачею снарядів і ракет. Тут свою роль грають і постачання з Ірану та Північної Кореї, а також часткове відновлення власного російського виробництва. Однак для поліпшення ситуації Москві потрібен час.

У будь-якому разі на подальший розвиток подій на полі бою, каже Мельник, впливатимуть зусилля та успіхи української армії. ВСУ варто ще раз продемонструвати чудеса контрнаступу, як було на Харківщині й Херсонщині — щоб знову показати всьому світу, на що здатні українці, захищаючи свою територію.

До речі, про нібито "закінчення ресурсів" партнерів турбуватися не варто, пояснює фахівець. Панікувати Україні не варто — краще активізувати зусилля для покращення свого виробництва та спільного із країнами Заходу.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи є ймовірність того, що російська армія застосує проти України хімічну зброю. На цю тему розмірковували аналітики Politico.