росія готується піти із ЗАЕС? Помічені цікаві сигнали

Удари по українських АЕС 23 листопада викликали надто багато галасу

Удари росії по Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі багато місяців турбували світову спільноту, проте 23 листопада постраждали відразу всі українські АЕС, що серйозно загострило ситуацію, і зараз рф нарешті говорить про "міжнародний моніторинг дотримання домовленостей щодо захисту станції", внаслідок якого можуть вивести російських військових з території об’єкту.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо з теми на ранок п’ятниці, 25 листопада.

Зазначається, що про "міжнародний моніторинг" для захисту ЗАЕС заявив постпред росії михайло улянов, — за його словами, розмови про це росія вже веде з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Варто зауважити, що на тлі таких поступок російська пропаганда вже почала говорити, що росія готується вивести військових з Енергодару і "здати станцію".

Пропагандистка Ганна Долгарьова зауважила, що здачу Енергодару не зможуть виправдати так, як Херсона: "Якщо буде прийнято непросте рішення про вихід росії з Енергодару, я ніяк не зможу виправити ситуацію, яка відбудеться в медійному просторі. Там немає жодного єнота".

Також про вихід рф з Енергодару пише і відомий канал "Образ будущего".

"Все йде до того, що Кремль передасть контроль над ЗАЕС МАГАТЕ і потім Києву, — йдеться в повідомленні. — До Нового року на країну [росію] чекають найнесподіваніші політичні розвороти і потрясіння, які в кращому разі призведуть до прозріння".

Як відомо, російські військові регулярно проводять обстріл Запорізької АЕС, звинувачуючи в них Збройні сили України. Користуючись тим, що Україна не відкриє вогонь по ядерному об’єкту, на території станції розгорнули цілу військову базу.

А після масованого обстрілу України 23 листопада всі українські АЕС (Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька, Запорізька) були відключені від мережі через зниження частоти в енергосистемі України, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав "безпрецедентною і глибоко тривожною" ситуацією.

У зв’язку з цим Україна зверталася до МАГАТЕ з проханням надати місії та підтримку, крім Запорізької АЕС, також на інші працюючі станції та Чорнобильську АЕС.

Увечері 24 листопада стало відомо, що експерти МАГАТЕ прибули на всі українські АЕС для підтримки та допомоги персоналу.