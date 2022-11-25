Росіяни масово гинуть у "м'ясорубці": у Британії дали пораду ЗСУ

Військові рф деморалізовані та мають великі проблеми з екіпіровкою та навчанням, — Бен Воллес

Більшість досвідчених військових рф уже мертві. Таку думку висловив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. За його словами, Україна має наростити темпи наступу на окупантів взимку.

Уоллес радить ЗСУ скористатисянизьким рівнем підготовки ворога та своєю перевагою у навчанні та в якості особового складу. На його думку, на фоні цього потрібно нарости темпи наступу взимку. росіян міністр назвав деморалізованими та погано навченими. Також, за словами британського міністра, військові рф мають велику проблему з екіпіруванням.

"Нещодавно росіяни розгорнули частину без їжі, шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка йде в поля…", — зазначив Уоллес.

За його словами, росіяни мають масштаби, але вони не такі вже й великі.

"Ну, більшість з тих, хто був хорошим військовослужбовцем — мертві", — вважає британський міністр.

Уоллес також зазначив, що тільки нація, яка не дбає про власний народ, може відправити 100 тисяч людей у "м’ясорубку" — на смерть, поранення або дезертирування.

Раніше повідомлялось, що Україна отримає від Великої Британії перші з початку війни вертольоти Sea King. Про це Бен Воллес заявляв в Осло, під час зустрічі з союзниками та обговорення постійної військової підтримки Києву. Разом з гвинтокрилами Україна отримає 10 000 артилерійських снарядів.