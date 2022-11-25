Зеленський готовий розглянути невоєнні варіанти повернення Криму - але є нюанс

Питання повернення Криму є топтемою для обговорення серед західних союзників Києва

Україна планує повернути анексований росією Крим та всі інші території, котрі з 2014 року вдалося захопити агресору. Дипломатія у цьому питанні не спрацьовує, але Київ готовий розглянути і невоєнні варіанти деокупації півострова.

Про це під час свого чергового інтерв'ю для британського видання Financial Times розповів президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що Україна у будь-якому випадку повинна повернути свої землі, адже у протилежному разі цей конфлікт буде просто заморожений, а така позиція Київ точно не влаштовує.

"Ми маємо повернути всі землі, бо я вважаю, що поле бою — це шлях, коли немає дипломатії. Якщо ви не можете повністю повернути свої землі, то війна просто заморожена. Це питання часу, коли вона відновиться", — пояснив український лідер.

Західна газета пише, що деякі союзники Київа занепокоєні тим, що спроби України деокупувати кримський півострів, анексований росією у 2014 році, може призвести до ескалації з боку москви, аж до застосування зброї масового ураження. Гарант визнав, коментуючи це питання, що доля Криму дійсно провокує низку побоювань з боку міжнародного співтовариства.

"Я розумію, що всі спантеличені ситуацією і тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам спосіб деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду лише за. Якщо рішення (не передбачає — ред. редакцією) деокупації та (Крим — ред.) буде у складі російської федерації, то ніхто не повинен витрачати на це свого часу. Це марна трата часу", — наголосив український гарант.

Наприкінці свого інтерв'ю Зеленський вкотре закликав союзників надати Україні більшу кількість ППО, аби мати можливість захистити критично важливу інфраструктуру, а також дизельне паливо та газ, для генераторів та компенсації нестачі електрики.

Своєю чергою російська сторона вже встигла відреагувати на заяву українського лідера. Зокрема речник президента рф дмитро пєсков заявив, що трактування слів Зеленського щодо Криму як готовності України до миру є невірними, мовляв, ці слова лише в черговий раз підтверджують небажання Києва вирішувати проблему невоєнними способами.

"Зеленський говорить про відчуження російської території, про це не може бути й мови. Зеленський говорив, що "якщо хтось готовий запропонувати нам спосіб деокупації Криму невійськовим шляхом", він буде "тільки за", але нікому "не варто витрачати свій час", якщо рішення передбачає, що Крим "входить до складу росії", — сказав кремлівський прессекретар.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український президент Володимир Зеленський звернувся до українців із гучною промовою на тлі масованих блекаутів в Україні, наголосивши, що українці зможуть пережити нестачу світла, води та тепла, проте жити без свободи вони точно не будуть.