лукашенко у капкані і дико боїться: у Зеленського оцінили ситуацію в Білорусі

Білоруське суспільство не бажає війни, а лукашенко опинився у безвихідному становищі

В Офісі президента відреагували на скандальний вислів білоруського диктатора олександра лукашенка про війну в Україні, і заявили, що йому варто б помовчати.

Радник ВП Михайло Подоляк в інтерв’ю 24 каналу висловив свою позицію щодо промов лукашенка та припущення щодо того, до чого може привести вступ Білорусі у війну в Україні.

Подоляк зазначив, що не варто звертати увагу на заяву диктаторів. А у разі лукашенка, через 9 місяців після повномасштабного вторгнення росії на територію України, йому варто було б зовсім помовчати.

"От взагалі помовчати. Тому що юридично, ми ж з вами розуміємо, що буде після кінця цієї війни з погляду відповідальності Білорусі за використання її простору та інфраструктури для атаки на Україну", — сказав Подоляк.

Під час спілкування з російськими журналістами лукашенко заявляв, що якщо Україна "не зупиниться", то на неї чекає повне знищення. Радник ОП підкреслив, що війна може бути закінчена тільки після того, як росія виведе з нашої країни свої війська. Однак це не питання України, і сам лукашенко це розуміє. Таким чином він транслює в інформаційне місце свої особисті страхи.

"А які це особисті жахіття? Для нього дуже жахливо, що він відчуває суспільні настрої в Білорусі. А це не росія. Білорусь, я маю на увазі білоруське суспільство, точно не бажає жодної війни. Бо, по-перше, це буде окупаційна війна". А друге – вони знають, що будуть убиті. Убиті на чужій війні, на війні, яка є загарбницькою, класичною загарбницькою", — додав Михайло Подоляк.

Також радник ОП зазначає, що білорусам у цій війні пропонують виступити "у ролі нацистів". Сам лукашенко це також розуміє, але він не керує своєю країною. Нею зараз керують російські військові та російські спецслужби. Тобто будь-якої миті можуть відбутися теракти, державні перевороти, а крім того, вони можуть спонукати до агресивних дій.

"Щобільше, той контингент мобілізованих, який знаходиться в Білорусі, вже відзначається насильством щодо місцевих жінок, відзначається мародерством, злодійством тощо. Але це лише початок. Ви розумієте, що коли армія абсолютно "зеківська", "оркська", а росія воює "орками" — вона ж не воює цивілізовано, не дотримується звичаїв і правил ведення війни", — говорить радник Офісу президента.

Не дотримується правил ведення війни росія не лише на території України, але вже й на території Білорусі. А якщо щось почнеться в більшому масштабі, то насильство, мародерство, вбивства на території Білорусі також почнуться в більшому масштабі.

"Лукашенко все це розуміє, але він дико побоюється переворотів, протестів та кінцевої втрати розуміння, що з ним буде після війни", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що ще одна країна посилила санкції проти Лукашенка через підтримку повномасштабного вторгнення росії на територію України.