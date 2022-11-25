"Знищити імперію": Подоляк назвав місію України у війні з росією

За словами радника Президента, Україна розуміє свою історичну відповідальність і буде далі виконувати свою роботу

Україна у війні з росією, яка готує нові загострення на лінії кордону, має місію — "знищити імперію", яка знищила міжнародне право. Таку заяву зробив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. За його словами, Україна продовжить виконувати свою роботу, захищаючи територію своєї країни і закриваючи своєю спиною всю Європу від атак країни-агресора.

За словами радника Президента, Україна усвідомлює свою відповідальність за те, що відбувається і розуміє свою історичну місію. Вона не може собі дозволити таку ж поведінку, як дозволяють інші політичні еліти, не може мовчати, маючи "психологічний страх", як інші.

У якості прикладу Подоляк навів ситуацію з потраплянням російських ракет на територію Польщі.

"Коли були оці суперечки навколо того, яка ракета впала на територію Польщі, це було так дивно. Про що ми дискутуємо? Сто крилатих ракет випустили на територію України: яка різниця, що долетіло за кордон. Тому що це об'єктивно в рамках війни, яку веде Росія".

Згадав Подоляк і Молдову, яка через ракетний терор рф залишилась без світла і тепла.

"Вчора ми не мали світла, і Молдова не мала світла, а у Європі немає дискусії, чому Молдова без світла. Не говорять, що винна у тому, що в Молдові люди замерзають взимку – Росія. Я щось такого не почув. Я не почув, що Росію виганяють з усіх майданчиків, ви таке чули? Ні. Тому у нас місія із вами", — зазначив радник радник голови Офісу Президента.

За словами Подоляка, Україна не може відійти в сторону, сказавши "Давайте, атакуйте Європу" тощо. Україна продовжить виконувати свою роботу, борючись з країною, яка силю хоче доводити, що вона може робити все, що завгодно.

Радник голови Офісу Президента також нагадав, що 23 листопада на Україну летіло 67 ракет, а вісім днів тому 100 ракет. Також він відзначив, що щодня позиції українських захисників бомбардують зенітно-ракетні системи С-300, лунають десятки тисяч артилерійських пострілів. Саме тому, за словами Подоляка, Україна не погоджується, що потрібно роздумувати про те, хто порушує повітряний простір крилатими ракетами.

Раніше ми писали про те, як Київ переживає блекаут без хліба в маркетах та із закритими "Пунктами незламності".

Також повідомлялося, як соцмережі висміяли російських пропагандистів, що намагаються схилити українців до протестів через ракетні обстріли та блекаут.