Зима тільки починається: Кім розповів, як українцям підготуватися до нових ударів росії

У більшій частині Миколаївської області відновлено енергопостачання

Українська енергосистема почала оговтуватися після масованого російського ракетного обстрілу 23 листопада.

Так, наприклад, за словами керівника Миколаївської ОВ Віталій Кім, станом на 12:00 25 листопада практично по всій області вже відновлено електропостачання.

"Дякую нашим електрикам, обленерго, Укренерго попрацювали дуже добре по всій території України", — наголосив Кім.

Також глава ОВА розповів, чи можуть росіяни зараз продовжувати такі масивні атаки та дав кілька порад українцям.

"У ворога буде можливість ще раз атакувати нас. Не знаю робитимуть це чи ні, напевно будуть. Але, для нас це досвід і ми повинні використовувати наші помилки для того, щоб їх не було", — розповів Віталій Кім.

Для того, щоб бути якомога більш підготовленим до майбутніх можливих атак, чиновник порадив зробити нашим громадянам таке:

поповнити запаси води;

купити батарейки;

придбати газові пальники;

у разі відключення зв’язку заздалегідь домовитися зі знайомими та родичами про місце зустрічі.

"Нас не здолати, але ми маємо бути готові до таких випробувань і надалі. Зима тільки починається", — резюмував Кім.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в НАТО заявили, що зима в Україні дуже холодна і пообіцяли допомогу.

Також ми повідомляли, коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії. Після проходження цього етапу країна знову повернеться до планових відключень.