Подоляк чітко відповів, чи евакуюватимуть киян у випадку блекауту

Україні вже змогли пристосуватися до тяжкої ситуації та готові до складної зими, вважає радник керівника ОП

На випадок надзвичайної ситуації, пов'язаної з масованими обстрілами з боку росії, жителів Києва переселяти не будуть, адже просто немає куди.

Відповідну інформацію у своєму черговому інтерв'ю для видання "24 канал" повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк, відзначивши, що в Україні зараз немає безпечних територій, які не перебувають під обстрілами росі.

"Я не про емоції, а про холодний розрахунок. Тому в мене і питання – куди ж переселяти частину Києва, де у нас територія, яка знаходиться не під ракетними атаками або не втратила світло? Куди нам вивезти мільйон людей, які вже навіть змогли пристосуватися з точки зору тяжкості цієї зими. Які всі розуміють та допомагають один одному?", — пояснив представник ОП.

За словами Подоляка, ставитися до вкрай важкої ситуації, що виникла, потрібно предметно і реагувати в залежності від подальшого її розвитку та обставин, що можуть статися, мовляв, наша держава не є інфантильною країною, котра не знає, що потрібно робити.

"А куди їхати? Ще раз питаю, куди? До Польщі всім їхати? А хто тоді в цій країні символізуватиме незламність?", — підсумував політик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як напередодні київський міський голова Віталій Кличко прокоментував питання ймовірної евакуації жителів столиці, якщо російські обстріли посиляться, а проблема електрикою стане більш відчутною. За словами очільника міста, евакуювати киян не планують.