Чи можна відмовитися від мобілізації через віру: відповідь юриста

Ті люди, які вважають, що їхня релігія не дозволяє взяти в руки зброю, можуть вибрати для себе альтернативну службу

В Україні все ще триває загальна мобілізація, яку продовжили до середини лютого. В армію закликають чоловіків віком від 16 до 60 років, незалежно від місця роботи, становища у суспільстві чи релігії, що вони сповідують. Проте релігійні переконання можуть дозволити вибрати альтернативний варіант служби, а не перебування на передовій зі зброєю в руках.

Про це детальніше розповідає "Українська правда", посилаючись на інформацію адвоката юрфірми "Міллер" Андрія Новака. Законом не передбачено, що віруючі можуть уникнути мобілізації — виконувати обов’язок перед Батьківщиною призивають як релігійних громадян, так і атеїстів.

Насамперед усе це передбачено Конституцією України. У статті 35 про це сказано чорним по білому: "ніхто не може бути звільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів з мотивів релігійних переконань". Однак для тих, хто все ж таки занадто твердо стоїть на своєму, існує альтернативна служба.

Такий варіант ідеальний для тих, хто не хоче проходити військову підготовку і використовувати зброю. Людей, покликаних з мобілізації до альтернативної служби, відправляють на підприємства чи організації, які займаються соцзахистом населення, охороною здоров’я, будівництвом чи навіть у патронажну службу Червоного Хреста України.

При цьому важливо відзначити: її термін трохи довший, ніж звичайний терміновий — у півтора рази.

"У мирний час віруючі деяких конфесій мали право на проходження альтернативної служби замість термінової", — каже Андрій Новак, наголошуючи, що йдеться лише про ті релігії, чиє віровчення забороняє використовувати озброєння.

Це адвентисти (реформісти та представники групи сьомого дня), євангельські християни, баптисти, свідки Єгови, покутники, представники Товариства Свідомості Крішни та деякі інші.

Однак у воєнний час немає нормативів, які могли б продовжити дію вибрати альтернативну службу замість військової. Проте юрист пропонує призовникові написати відповідну заяву у військкомат із проханням замінити йому варіант перебування в армії. При цьому її потрібно підкріпити відповідним документом — довідкою від вашої релігійної громади, де буде зазначено, що це віросповідання забороняє використовувати зброю.

У такому разі людину можуть відправити на небойову посаду. Замість виконання обов’язків танкіста або кулеметника такий громадянин може стати водієм, кухарем або інженером.

Додамо, що пацифізм та інші ідеології, які відкидають насильство, релігійними переконаннями не є. Тому вимагати собі альтернативну службу громадяни, які поділяють такі погляди, не можуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які категорії громадян в Україні зовсім не підходять під заклик.

Також ми докладно пояснювали, що таке "білий білет" і кому він може уникнути мобілізації.