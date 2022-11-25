"Глухі" російські матері, блекаут та стреси українців: головне з інтерв’ю Зеленській

Сім головних тез першої леді України Олени Зеленської

Дружина президента України Олена Зеленська дала велике інтерв’ю програмі BBC "100 жінок", де розповіла, як українці реагують на відключення світла та тепла, про свої стосунки з Зеленським, про заклики до допомоги Україні зброєю та багато інших важливих моментів.

"Телеграф" зібрав топ головних цитат.

Про блекаут в Україні:

- Знаєте, у нас було стільки випробувань за ці місяці, стільки страшних випробувань, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань, що, чесно кажучи, блекаут – це не найстрашніше, що може статися з нами.

Можу поділитись своїми враженнями. Нещодавно буквально минулого тижня закінчилося соціальне дослідження, українців запитали, скільки вони ще готові терпіти за таких умов, без світла, без тепла.

Українці, здебільшого понад 90% опитаних, відповіли, що вони готові це терпіти два, три роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути у цій європейській родині на рівних.

Про виступ у Конгресі США з приводу постачання зброї Україні:

- По-перше, я знала що я перетну лінію. І також із цим було пов’язане моє занепокоєння. Але я б не сказала, що я зайшла в політичну площину. То була не політика. Це було справді те, що я мала сказати, я просила про зброю не для нападу, я просила про зброю заради порятунку, щоб дійсно не вбивали наших дітей у їхніх будинках. І це те, що я хочу для себе. Я просила цю зброю для себе.

Я щодня боюся, що наступна ракетна атака буде фатальною. І я так само не застрахована, як і решта українців від цього. І мої діти, і мої батьки та батьки мого чоловіка, і всі мої друзі та близькі. Я просила цю зброю саме для цього. Тому я не сказала б, що я зайшла в політичну площину. На жаль, подібні рішення ухвалюються на політичному рівні. Тому я говорила з людьми, які ухвалюють ці рішення, які мають цю владу. Але я говорила з ними на особистісному рівні, як я вже казала, як мама, як дочка, як дружина.

Про окуповані території:

– Це хвилює всіх українців. Ми вважаємо, що ми не можемо зрадити тих, хто зараз перебуває на окупованих територіях. Ми не можемо їх покинути. Люди там чекають на звільнення. Це означає, що ми зрадимо тих, хто вже загинув у цій війні. Це означатиме, що вони загинули нізащо. Це аморально. Тому всі так до цього ставляться. Це не політична позиція президента чи уряду. Це позиція українців, яку висловлює президент.

Про звернення до російських матерів:

- Вони нас ніколи не почують, бо вони замкнені у своєму інформаційному просторі, і вони замкнені там не просто так. Це потрібно їхньому керівництву, щоб люди не виходили з цього інформаційного вакууму. Тоді це буде такий натовп, яким можна керувати. І, на жаль, усі в цій країні такі, і матері теж. На жаль, мами солдатів, які у нас воюють, також такі.

Про відносини із Зеленським:

- Мені чомусь здається, що стосунки не змінились. Тому, що бути дружиною – це завжди бути дружиною. Нам пощастило, що ми з ним не просто подружжя. Я можу сказати сміливо, що ми найкращі друзі. І тому отримувати та надавати підтримку у такій ситуації – легко, це природно. Це не вимагає від тебе зусиль. На щастя, у нас так склалося.

Мені здається, що ніхто не хотів би переживати ці часи у нашій ситуації. Але ми маємо те, що є, як кажуть в Україні. Я сподіваюся, що нас це тільки загартує. Тому що ми дійсно бачимося дуже рідко, але тим більше у нас є, про що розповісти один одному, коли зустрічаємося.

Про публічні виступи:

- Я можу сказати, що я цього не вибирала, як я і не вибирала бути першою леді від початку. Але не завжди нам видаються ролі, які ми вибираємо. На жаль, так просто трапляється. Коли я виступаю на публіці, я завжди говорю від щирого серця і тому мені легко. Я не маніпулюю. Я не граю ролі. Я говорю тільки ті речі, в які я вірю. Тож у цьому сенсі мені легко. І, мабуть, цей спокій приходить з часом. Адже перші мої публічні виступи – це був суцільний стрес і нервування. Я готувалася, мені потрібно було два дні, щоб вивчити текст напам’ять. Нині все відбувається вже набагато легше.

Я не можу навіть зараз сказати, що я отримую задоволення від публічних виступів. У жодному разі немає.

Про емоційний стрес та виснаження українців під час війни:

– Ми вже спостерігаємо складні наслідки всього, що ми переживаємо. І для цього я ініціювала створення національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Тому що знову ж таки соціальні опитування кажуть, що 75% українців відчувають емоційний стрес та виснаження. І це може стати початком розвитку різних проблем із ментальним здоров’ям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю чеському телебаченню дав відповіді на поширені питання, які цікавлять усю світову спільноту.