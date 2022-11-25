Вік не завада: зброя ЗСУ з 80-річною історією збила ракету окупантів

В умілих руках навіть зброя з історією в десятки років б’є анологівнемає окупантів

В умілих руках українських військовослужбовців навіть 80-річна зброя впевнено вражає більш сучасні зразки військової техніки окупантів.

Так, як повідомляє Телеграм-канал "СтратКом ЗСУ", на Одещині розрахунок великокаліберного кулемета ДШКМ із сил територіальної оборони зумів збити зенітну ракету С-300 якими окупанти давно обстрілюють українські міста.

"Стрільці-зенітники роти вогневої підтримки 185-го окремого батальйону 122 бригади тероборони ЗСУ помітили в небі ворожу ракету і відкрили вогонь з великокаліберного кулемета ДШКМ. Вогонь був точним: підбита ракета впала. Там і знайшли корпус ракети," .

Як пише радник голови МВС Антон Геращенко, прізвища героїв, які збили ворожу ракету – Ряснюк та Загородній.

Розрахунок кулемета

ДКШМ – 84 роки у строю

Треба сказати, що кулемет ДШКМ – це модернізований варіант радянського кулемета калібром 12,7 мм ДШК, виробництво якого розпочалося ще 1938 року. Завдяки потужній зброї кулемет досі перебуває в строю, незважаючи на більш ніж поважний вік, і здатний вражати живу силу ворога, легку бронетехніку та польові укріплення, а також працювати за повітряними цілями.

Як зенітна зброя ДШК не раз зарекомендував себе у війнах в Африці, зокрема в Західній Сахарі, де зміг збити реактивний винищувач F-5, а також в Афганістані, де його жертвою ставав реактивний винищувач-бомбардувальник Су-17. Отже, ця зброя не вперше вражає швидкісні цілі, до яких належить і С-300.

У той самий час точних даних про збитті з допомогою ракет немає, отже розрахунок ТрО може увійти у світову історію як перший, який збив з ДШКМ ракету противника.

Тим часом західні партнери продовжують передавати ЗСУ нові зразки військової техніки.