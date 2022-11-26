Кримський глухий кут для путіна: як кремль поставили в незручну позу та коли Україна звільнить півострів

"Телеграф" дізнавався, чому так запанікували в кремлі через розмови про звільнення півострову

Цього тижня в контексті довготривалих розмов про переговори України та росії у публічному просторі знову піднялась тема Криму. Президент України пояснив позицію офіційного Києва щодо переговорних ліній Банкової.

Публічну дискусію підтримав український гарант на сторінках авторитетного британського видання Financial Times, наголошуючи, що Україна має намір повернути анексований росією Крим та всі інші території, котрі з 2014 року вдалося захопити російському агресору. За його словами, хоча дипломатія у цьому питанні не спрацьовує, Київ готовий розглянути й невоєнні варіанти деокупації Кримського півострова.

"Якщо рішення (не передбачає — ред.) деокупації та (Крим — ред.) буде у складі російської федерації, то ніхто не повинен витрачати на це свого часу. Це марна трата часу", — сказав Зеленський британській аудиторії.

На ці його слова дуже хутко та знервовано відреагували в кремлі. Зокрема речник президента рф дмитро пєсков заявив, що трактування слів Зеленського щодо Криму як готовності України до миру є невірними, мовляв, ці слова лише в черговий раз нібито підтверджують небажання Києва вирішувати проблему невоєнними шляхами.

До того переговорний пінг-понг москва намагалася виграти черговими ракетними ударами по Україні. Втім, схоже, нічого з того не вийшло. А в день масованих обстрілів Європарламент зробив крок до ще більшої ізоляції рф й посилення тиску.

Кримські татари теж проти поступок росії

Коментуючи раптову реанімацію кримського питання, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" підтримав тезу, що жодних кулуарних перемовин та поступок москві без деокупації Кримського півострову бути не може.

"Ця заява (Зеленського — Авт.) прозвучала дуже жорстко для тих західних політиків, які й сьогодні вважають, що наполегливість України у поверненні окупованого росією Криму може призвести до застосування москвою ядерної зброї. В той же час, така чітка позиція президента України впевнила як кримських татар, так і українське суспільство в цілому — жодних територіальних поступок агресорові", — говорить Чубаров.

Глава Меджлісу зазначає, що росія позиціонує питання Криму як дещо сакральне. При цьому вже кілька тижнів лунають розмови про винесення кримського питання за дужки в контексті перемовин про припинення вогню: "Це неприпустимо. Раніше звучали пропозиції про відстрочку питання деокупації Криму на 7 років. До того були розмови про 10-15 років перемовин з росією щодо долі Криму, як компроміс з боку України. Особливо знову заговорили про це після візиту у Київ Саллівана (радника президента США, — Авт.)", — каже Рефат Чубаров.

За його словами, своєю заявою президент України чітко дав всім зрозуміти, що питання деокупації Криму потрібно розглядати в комплексі разом зі звільненням інших українських територій, демілітаризації Кримського півострова та виведенням російських військ: "Кримські татари — як корінний народ Криму — підтримують таку принципову позицію президента України, яка, без жодного сумніву, відображає позицію українського народу щодо майбутнього Криму", — додає політик.

Захід не припиняє гнути свою лінію

Директор інституту світової політики Євген Магда нам розповів, що йому також імпонує позиція президента про те, що територіальна цілісність України має бути відновлена.

"Це дійсно запорука завершення російсько-української війни. І якщо хочете, запорука політичних перспектив самого Володимира Зеленського. Що стосується позиції наших західних партнерів, то їхня "глибока занепокоєність" вже мала місце у 2014 році, коли росія вкрала у нас Крим. Тоді вони намагалися Україну стримувати, говорили про те, щоб українці не робили різких рухів. Зараз вони продовжують таку саму лінію. Погано, що західний істеблішмент не розуміє, що за ці майже 9 років рф абсолютно не змінилася на краще. Вона лише відчула власну безкарність. Вона застосовує різноманітні технології для того, щоб впливати інформаційно. Наприклад, як цей пасаж про "брудну бомбу", яку просували одразу кілька представників російського керівництва. Все це грає проти західного світу теж. Бо це розмиває основи існуючої системи безпеки", — пояснює експерт.

Він також підкреслив, якщо Захід цього не розуміє, то Україна має повне право ігнорувати своїх партнерів "і діяти так, як вважає за потрібне".

Які є інструменти для звільнення АРК

Колишній віцепрем'єр АРК, екснардеп Андрій Сенченко нам зазначив, що офіційно Україна правильно в даному випадку формулює питання — Київ жодним чином не збирається ні з ким обговорювати винесення Криму за якісь дужки.

"Тому що було багато бажаючих робити якісь подарунки, вчиняти якісь ще приємні речі для путіна, аби він зберіг обличчя. Це наша територія, наша земля, наші люди там мешкають, і ми жодним чином не поступимось Кримом. І якось відкладати на потім, йти на якесь відтермінування — теж розглядати не можна. Це спільна позиція і політичного, і військового керівництва нашої держави. І головне — це спільна позиція з українським народом", — аргументує він.

Відповідаючи на питання, яким же чином все-таки може вирішитися питання деокупації Автономної республіки Крим, політик наголосив, що саме сьогодні насправді відсутній чіткий двовимірний вибір — або тільки дипломатичними інструментами, або воєнним шляхом.

"Просто є певні етапи, — уточнює Сенченко. — Йдеться про сукупність і економічного тиску через санкції, і дипломатичних зусиль, і військових. Стосовно Криму, безумовно, ми постійно чітко артикулюємо, що жодного кроку назад не буде. Військові дії теж відбуваються, як відомо, по Новофедорівці, по Джанкойському району (по арсеналу), по бухті в Севастополі тощо. Тобто військові кроки вже є. Але ніхто не припинив і дипломатичних зусиль та економічного тиску. Таким чином, застосовується сукупність всіх цих дій. Але яка буде пропорція, це вже залежить від обставин".

Дипломатичні пастки путіна

Окрім провалу численних занепокоєнь Заходу, згаданих вище, дипломатична формула миру та вирішення кримської проблеми містить очевидну паску кремля. Це практика постійних перемовин про перемовини. Таким чином рф раніше вимотувала західних союзників щодо Сирії, під час епопеї з іранською ядерною програмою, в Придністров`ї, Чечні й так далі. В Україні у цьому ключі можна згадати сумнозвісні Мінськ-1 та Мінськ-2. Після підписання цих "мирових" рф знову атакувала Україну.

Про те, що ніякого Мінську-3 не буде, Зеленський нещодавно також запевняв. Очевидно, окрім українців, від постійної брехні рф втомилися і на Заході.

Лариса Волошина, експертка-міжнародниця, підтвердила "Телеграфу", що кремль робить ставку на пропаганду, яка всіх підштовхує до перемовин, але на умовах путіна, та щоб перевести подих від військових провалів в Україні.

"Саме тому, будь-який сценарій окрім виконання українських вимог буде той самий Хасав`юрт. Саме тому Україна наполягає на своїй формулі. Це дуже важливо, адже російська пропаганда у тому числі в поєднанні з цими жахливими ракетними ударами через своїх агентів впливу і через корисних ідіотів намагається навіяти думку, що, мовляв, керівництво України уникає припинення бойових дій і тим самим наражає на небезпеку українських громадян, якимсь чином сприяє подальшій агресії. Це не так. Те, що робить сьогодні українське керівництво — єдино вірний шлях", — аналізує експертка.

Волошина підтвердила всім очевидні наміри рф — москві потрібні не самі перемовини, а тимчасове перемир`я для підготовки до нового наступу на Україну. Як це роками відпрацьовувалося кремлем, зокрема у "чеченській спецоперації".

Зазначимо, підсумком угод у Хасав'юрті стало припинення воєнних дій та виведення федеральних військ рф з окупованої Чечні, яка проголосила незалежність. При цьому питання про статус території Чечні було відкладено до 31 грудня 2001 року. Підписанням Хасав'юртівських угод завершилася Перша чеченська війна. Але вже в 1999 році розпочалася Друга чеченська війна, яка тривала десять років вже при путіні. При цьому був зруйнований Грозний, а десятки, а то й сотні чеченських сіл, було знищено.

А що ж Сили оборони?

Нещодавно керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявляв, що Україна повернеться в окупований Крим, це станеться зі зброєю наприкінці весни 2023 року.

"Ми туди повернемося досить скоро. Так, зі зброєю повернемося. Іншого варіанту не існує", — прогнозував головний розвідник у вересні.

Схоже, після блискавичної деокупації Херсону очікування Буданова потроху почали реалізуватися. Так, 17 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, генерал Олексій Громов офіційно повідомив, що українські Сили оборони вийшли на узбережжя річки Дніпро, що дозволяє українській армії контролювати територію, наближену до тимчасово окупованого Криму.

Тобто знервованість кремля після інтерв'ю Зеленського у Financial Times не така вже й безпідставна. Цілком можливо, кримський глухий кут путіна дійсно вже на фінальній на нього стадії.

Нагадаємо, після ракетних обстрілів України 23 листопада військовий експерт Михайло Самусь повідомляв "Телеграфу", що путінська армія фактично знесилена, і є великі сумніви у її здатності пережити цю зиму, продовжуючи наземні наступи на Сили оборони.