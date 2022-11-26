Ворог намагається оточити Бахмут: актуальні карти боїв в Україні
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Ворог продовжує поливати вогнем українських військових та мирних громадян
Росіяни не зупиняють наступ на сході України. Ворог атакує не лише в районі Авдіївки та Бахмута. Обмежені штурми окупанти провели на північний захід від Сватового, щоб відновити втрачені позиції.
Як зазначається у зведенні Інституту вивчення війни, українські сили продовжують контрнаступ у районі Кремінної. На півдні ворог продовжує окопуватись.
Окупанти зміцнюють оборону на південь від Дніпра в Херсонській області. Також зміцнюється район наземних комунікацій Криму із півднем Херсонщини.
Схід України
Ворог продовжує спроби повернути втрачені позиції на північний захід від Сватового, у тому числі й у районі Куп’янська. Атаку відбито на Стельмахівку, росіяни заявляють про наступ на Новоселівське. Нібито їхня мета — перекрити доступ до траси. Бої в районі крем’яної продовжуються, ворог атакував у бік Діброви на південному заході від Кремінної. Росіяни заявляють про настання Сил оборони України на північний захід від Кремінної.
На Донеччині ворог зосередив основні зусилля наступу. У районі Сіверська, Бахмута, Андріївки концентруються війська росії, бажаючи оточити Бахмут. Росіяни заявляють про поступ на нові висоти на південно-східній околиці міста. Повільний поступ у районі Бахмута вже виправдовують вагнерівці. Після перебільшення своїх заслуг у наступі на цьому напрямі вони створюють "картинку", що справа не у взятті міста, а в ослабленні українських сил.
У районі Авдіївки ворог також намагається прорватися на південний захід, зокрема у районі Мар’їнки, Красногорівки. На заході Донецької та Сході Запорізької області окупанти ведуть оборонні операції. Ворог продовжує зміцнювати позиції у цьому напрямі.
Південь України
На Херсонщині ворог продовжує будувати укріплення. Правобережжя Дніпра на Херсонщині під обстрілом ворога. Українські сили в боргу не залишаються — ведуть вогонь російськими військами вздовж східного берега Дніпра в районі Нової Каховки, Каховки та Любимівки, а також у тилу росіян у Чаплинці та Скадовську. Також "прилітає" і до західної частини Запорізької області.
Ворог вибудовує укріплення біля ліній логістики південної Херсонщини із Кримом. Створюються оборонні лінії вздовж адмінкордону з півостровом. Ворог може використовувати Арабатську стрілку як ще одну лінію зв’язку з Кримом, але має слабкі місця — 2 мости в районі Генічеська.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіян можуть усунути від управління Запорізької АЕС у рамках моніторингу ситуації навколо станції — росія нібито в цьому також зацікавилася. Також у подальшому контрнаступі ЗСУ є проблеми з деокупацією Криму — про них уже почали говорити експерти. Серед труднощів і військові, і політичні.