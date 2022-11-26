Ворог намагається оточити Бахмут: актуальні карти боїв в Україні

Ворог продовжує поливати вогнем українських військових та мирних громадян

Росіяни не зупиняють наступ на сході України. Ворог атакує не лише в районі Авдіївки та Бахмута. Обмежені штурми окупанти провели на північний захід від Сватового, щоб відновити втрачені позиції.

Як зазначається у зведенні Інституту вивчення війни, українські сили продовжують контрнаступ у районі Кремінної. На півдні ворог продовжує окопуватись.

Окупанти зміцнюють оборону на південь від Дніпра в Херсонській області. Також зміцнюється район наземних комунікацій Криму із півднем Херсонщини.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ворог продовжує спроби повернути втрачені позиції на північний захід від Сватового, у тому числі й у районі Куп’янська. Атаку відбито на Стельмахівку, росіяни заявляють про наступ на Новоселівське. Нібито їхня мета — перекрити доступ до траси. Бої в районі крем’яної продовжуються, ворог атакував у бік Діброви на південному заході від Кремінної. Росіяни заявляють про настання Сил оборони України на північний захід від Кремінної.

Карта бойових дій на північному сході України

На Донеччині ворог зосередив основні зусилля наступу. У районі Сіверська, Бахмута, Андріївки концентруються війська росії, бажаючи оточити Бахмут. Росіяни заявляють про поступ на нові висоти на південно-східній околиці міста. Повільний поступ у районі Бахмута вже виправдовують вагнерівці. Після перебільшення своїх заслуг у наступі на цьому напрямі вони створюють "картинку", що справа не у взятті міста, а в ослабленні українських сил.

У районі Авдіївки ворог також намагається прорватися на південний захід, зокрема у районі Мар’їнки, Красногорівки. На заході Донецької та Сході Запорізької області окупанти ведуть оборонні операції. Ворог продовжує зміцнювати позиції у цьому напрямі.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

На Херсонщині ворог продовжує будувати укріплення. Правобережжя Дніпра на Херсонщині під обстрілом ворога. Українські сили в боргу не залишаються — ведуть вогонь російськими військами вздовж східного берега Дніпра в районі Нової Каховки, Каховки та Любимівки, а також у тилу росіян у Чаплинці та Скадовську. Також "прилітає" і до західної частини Запорізької області.

Ворог вибудовує укріплення біля ліній логістики південної Херсонщини із Кримом. Створюються оборонні лінії вздовж адмінкордону з півостровом. Ворог може використовувати Арабатську стрілку як ще одну лінію зв’язку з Кримом, але має слабкі місця — 2 мости в районі Генічеська.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіян можуть усунути від управління Запорізької АЕС у рамках моніторингу ситуації навколо станції — росія нібито в цьому також зацікавилася. Також у подальшому контрнаступі ЗСУ є проблеми з деокупацією Криму — про них уже почали говорити експерти. Серед труднощів і військові, і політичні.