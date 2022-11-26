Стягують війська майже два місяці: опозиціонер оцінив готовність до нападу з Білорусі

Окупанти розселяються Білоруссю

Російські окупанти не залишають спроб втягнути у війну і Білорусь — країни розташовується військовий контингент росії, проводяться спільні навчання. З кінця жовтня білоруські землі знову затопили солдати російської армії. Вони продовжують прибувати їх розміщують на полігонах по всій країні.

Радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів, що на території Білорусі зараз близько 10 тисяч російських солдатів, але професіоналами їх назвати складно. Це переважно призовники і мало офіцерів. Вони розосереджені Білоруссю. Він вважає, що їхня мета — контроль над Білоруссю та створення тиску на суспільство.

Займаються вони тим самим – тренуються, навчаються. При цьому Білорусь не зупиняє експорту техніки — путіну передали понад 200 одиниць, танки, броньовані машини, ракети. За оцінками Вячорки, активного арсеналу в країні майже не залишилося. Танки, що залишилися, не виглядають такими, що готові наступати в найближчі тижні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що білоруське суспільство не хоче вторгнення в Україну, але диктатор олександр лукашенко продовжує робити радикальні заяви. Європарламент вважає, що він має постати перед трибуналом за репресії проти жителів Білорусі.