Звільнення Криму не за горами? Експерт чітко спрогнозував, коли так як Україна поверне півострів

Позиції російської армії на півдні України хиткі, і вони це усвідомлюють

Російська армія наразі перебуває на вкрай хитких позиціях. Особливо чітко це відчувається на Південному напрямку, тож вже під час прийдешньої весни Збройні українські збройні сили можуть відвоювати Крим у росії. Окупанти змушені будуть відкочувати подалі до російських кордонів.

Відповідну інформацію в ефірі Радіо НВ озвучив військовий експерт Сергій Грабський, зазначивши, що росіяни точно усвідомлюють, що можуть вже зовсім скоро поступитися територіями українцям.

"Загарбники чітко усвідомлюють хиткість своїх позицій у північній Таврії — це регіони, які ще можна назвати східною Херсонщиною. Там противник нічого не може вдіяти проти наших вогневих засобів. Він прекрасно розуміє, що настане час, коли він змушений буде відкочуватися. Коли це станеться, я не можу сказати. Хотілося б, щоб швидше, щоб ми вже навесні могли відвідати наш Крим, але буде так, як буде", — пояснив він.

На думку експерта, окупанти готуються до наступу ЗСУ, тому посилено готують оборонні споруди уздовж всього регіону, проте це не всіх їх плани по обороні півострова.

Грабський пояснив, що подібні споруди були облаштовані росіянами як на херсонському напрямку, так і на правому березі Дніпра, але вони їм у обороні захоплених територій допомогли не сильно. Військовий експерт запевняє, що подібного розвитку подій варто очікувати й поблизу Криму.

"Вони готові відступати і не сподіваються утримати цю територію під своїм контролем", — додав фахівець.

За словами Грабського, ЗСУ матимуть змогу відсунути окупаційну армію з кримських територій таким чином, щоб активних бойових дій там не відбувалося, проте для цього українцям необхідно ліквідувати так званий сухопутний коридор між росією і Кримом. Саме це допоможе українській армії вийти на адміністративні кордони, заблокувавши таким чином їх виходи з Криму.

"З виходом на узбережжя Азовського моря ми маємо мати можливість накривати нашими силами ураження всю територію півострова, включно з Керченським мостом і протокою; впливати на порти Криму, як у Севастополі, Балаклаві, Керчі та Феодосії", — зазначив Грабський.

Коли усе вищевказане буде досягнуто, тоді стане чітко зрозуміло, запевняє він, що цей острів втримати у росіян не буде жодного шансу.

"Усі війська, які знаходитимуться там, будуть заручниками ситуації і будуть цілями для наших вогневих засобів ураження. У такому випадку втримати Крим буде абсолютно нереально", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якими можуть бути передбачувані терміни деокупації кримського півострова.