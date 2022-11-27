Загиблий колунов почав воювати проти України ще 2014 року

У пабликах російських нелюдів стоїть скиглення: в росії, яка начебто не зважає на втрати, загинув московський нацбол ("націонал-більшовик — іншими словами, фашист) олексій колунов.

Зазначається, що смерть нацбола сталася в суботу, 26 листопада, о десятій годині вечора, в ніким не визнаній у цивілізованому світі "народній республіці" під час її артобстрілу ЗСУ.

Судячи з плачу в соцмережах, головною "заслугою" даного суб’єкта став його добровільний від'їзд на війну проти нашої країни – ймовірно, колунову дуже хотілося вбивати українців, але спрацював "ефект бумерангу", і одним ворогом України поменшало.

Втім, крім підтримки російських фашистів у "добровольця" були й інші "добрі діяння": 2004 року він на знак протесту проти бездарної гри збірної росії на Євро-2004 облив апельсиновим соком президента РФС Колоскова та головного тренера Ярцева.

На жаль, цей шляхетний вчинок був перекреслений участю колунова у 2014-му у створенні "інтербригад" – у них були, звичайно, не "інтердівчатка" з відомого радянського фільму, а жорсткі та люті вбивці, які нищили українців на Донбасі.

Радіти смерті людей, поза всяким сумнівом – недобре і нелюдсько. Але згадавши хоча б вчорашній удар путінських убивць по Дніпру, розумієш, що не можна не погодитися зі словами колишнього посла України в Казахстані про те, що "чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх убивати нашим дітям". Не ми розпочали цю війну, і не ми вторглися на чужу територію, несучи смерть та руйнування. Тому жодних жалів про смерть нацболу-фашиста немає.