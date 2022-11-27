Українські військові "взяли" черговий танк із СРСР: чим цікавий Т-80БВ (відео)

Танк Т-80 був популярний в СРСР — його прозвали "літаючим" за разючу для тих років швидкість

Російські окупанти продовжують "постачати" українським Силам оборони техніку, взяту під час боїв або відступу ворога як трофеї. Одним із останніх до рук українських воїнів на Херсонщині потрапив танк Т-80БВ.

Такі танки вже неодноразово захоплювалися у росіян. Важливо, що вони є і в України, а значить, після ремонту та очищення від російської пропагандистської символіки танк можна буде поставити "на гусениці". Якщо пошкодження надто сильне – зробити донором запчастин для техніки.

Т-80 був основним танком, що виробляється у Радянському союзі. Їх випускали у санкт-петербурзі, омську, Харкові. У танка п’ять основних модифікацій, останню з яких представили у 2018 році – це модель Т-80БВМ. Її попередника українські військові використовують у своїх цілях.

Т-80БВ був модифікацією танка Т-80Б із встановленням нового комплекту навісного динамічного захисту "Контакт-1". Прийнятий на озброєння у 1985 році. Лобова частина корпусу та вежі має тришарове комбіноване бронювання з керамічним наповнювачем. На танках Т-80БВ встановлено газотурбінний двигун ВМД-1000ТФ потужністю 1100 к.с.

Основні характеристики:

маса — 43,7 т,

довжина з гарматою — 9,651 м,

швидкість по шосе — 70 км/год,

дальність ходу — 500 км,

боєкомплект гармати — 38 пострілів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що станом на жовтень українським військовим вдалося взяти трофеями 400 танків окупантів — багато хто після контрнаступу на Харківщині. Кількість техніки при просуванні на Херсонщині наразі невідома. Зазначимо, що частину танків та іншої техніки противника вдається виявити та пошкодити завдяки українському супутнику.