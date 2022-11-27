Підтримує Україну від початку війни: до Києва приїхав відомий астронавт (фото)

За часи російського вторгнення Келлі збирав гроші для потреб постраждалих українців

Україна продовжує приймати важливих гостей із усього світу. Слідом за делегацією уряду Бельгії до Києва прибув відомий американський астронавт Скотт Келлі. Ця людина знайома багатьом українцям, адже позначила свою підтримку нашій країні від початку російського вторгнення в лютому. Наразі Келлі є одним із послів платформи United24, спрямованої на інформування західних громадян про хід війни та допомогу українцям.

Про свій візит астронавт повідомив в особистому Twitter-акаунті, передає "Телеграф". На фотографії, прикріпленій до твіту, він позує на тлі головного залізничного вокзалу у Києві. Перебування Келлі в Україні розпочалося 27 листопада.

"Сьогодні вранці прибув до Києва, щоб на власні очі побачити звірства, вчинені росією, та підтримку, необхідну Україні", — зазначив Скотт Келлі в соцмережі, підкріпивши свою публікацію хештегом зі словами United24.

Скотт Келлі у Києві

Варто зазначити, що американський астронавт поставив абсолютний рекорд серед колег-співгромадян, чотири рази відвідавши орбіту Землі. Загалом він провів у космосі понад 520 днів. Найтриваліший його політ до зірок зайняв 340 днів. Варто зазначити, що за час російського повномасштабного вторгнення до України він постійно збирав гроші для наших співвітчизників. Загалом йому вдалося передати півмільйона доларів, у тому числі отриманих від продажу його NFT-зображень знімків із космічних подорожей Келлі.

Офіційний портрет Келлі-астронавта

Серед амбасадорів проекту United24 американець виявився лише місяць тому — 27 жовтня 2022 року. Він опікується напрямом медичної допомоги, допомагаючи з фінансуванням придбання машин "швидкої допомоги" класу С. Таких автомобілів Україна дуже потребує, адже частина з них була розбита російськими ракетами, а ще частина — вкрадена окупантами.

Багато українців радіють прибуттю кумира на їхню батьківщину і просять його бути дуже обережним через ймовірні атаки загарбників на мирні міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чимало галасу наробили графіті, залишені на руїнах будинків у Бородянці, стиль яких аж надто був схожий на відомого у всьому світі Бенксі. Трохи згодом він сам підтвердив авторство, розмістивши деякі знімки у себе в соцмережах. Варто зазначити, що деяким українцям вдалося безпосередньо помітити майстра за роботою. Також Бенксі поділився і відеозаписом того, як створював свої роботи в Україні.