Велика Британія підтвердила передачу Україні високоточних ракет: що про них відомо (відео)

Нинішня версія снарядів є покращеною і може вражати цілі на більшій відстані

Поки світова преса повідомляє, що більшість країн НАТО могли вже вичерпатися запаси зброї, які вони здатні передати Україні, Велика Британія продовжує всіляко допомагати нашій країні у військовому плані. Так, серед іншого, 27 листопада у британському Міноборони підтвердили, що передали в рамках чергового пакету допомоги високоточні ракети Brimstone 2. Раніше про це ходили чутки, але на офіційному рівні їх не поспішали коментувати.

Відеопідтвердження з роботою Brimstone 2 було опубліковано на офіційному Twitter Міноборони ВБ, передає "Телеграф". Вони вкотре наголосили, що дані снаряди мають спеціальне високоточне наведення, яке робить їх ще більш ефективними у боротьбі із загарбницькою армією.

"Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні просування росії", — зазначили британські чиновники.

Зазначимо, що Brimstone 2 є керованими ракетами, які спочатку мають випускатися з авіації за наземними цілями. Утім, українці пристосували їх до потреб сухопутних військ. За допомогою таких снарядів зараз ЗСУ успішно знищують російські БТРи та танки.

Ще один дизайн Brimstone 2

Нинішня версія Brimstone 2 не дарма має двійку в назві, адже є модернізованою версією своєї "попередниці". У ній покращили головку самонаведення на ціль, планер та загальну модульну конструкцію. Також було оновлено програмне забезпечення, завдяки чому дальність польоту ракети збільшилась до 60 км. Однак варто зазначити, що на подібну відстань вона може летіти лише за умови пуску з авіації. Якщо запускати снаряди з наземних платформ, вона летить максимально на 12 км.

Вартість однієї Brimstone 2 сягає 207 тисяч доларів. Більше подробиць про озброєння можна дізнатися у спеціальному матеріалі "Телеграфа".

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