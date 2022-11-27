Випалені ліси та бруд по коліно: по мережі розлетілися потужні фото, що відображають ситуацію під Бахмутом

Бої під Бахмутом точаться вже не один місяць

Всю осінь на околицях міста Бахмут, що на Донеччині, продовжуються масштабне протистояння між окупаційною армією та українськими захисниками. Після низки поразок на Харківському, Донецькому та Херсонському напрямках росіяни почали штурмувати місто більш жорстоко, проте ЗСУ стійко тримають оборону, попри жахливі умови.

Так днями мережею розлетілося кілька фотографій, які наочно демонструють, як виглядають умови, в яких день за днем змушені воювати українські захисники та захисниці.

На одному з них показано, що колись було лісосмугою під Бахмутом. Після місяців нескінченних боїв від неї залишилися лише скошені шквальним вогнем стовпи дерев.

На другому фото видно траншею з великою калюжею бруду. Осінь цього року була дуже багатою на рясні опади, які швидко перетворюють ґрунт у в’язку кашу.

На третьому фото показано, як виглядають ноги одного із захисників після дня, проведеного в подібних умовах.

Нагадаємо, раніше у мережі показали фотографії села Яковлівка, яке знаходиться неподалік Бахмута. Раніше в ньому проживало трохи більше ніж 1000 осіб, тепер воно повністю зруйноване.