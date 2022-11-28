Росіяни закидають фронт "м’ясом" — їх не шкода: військові розповіли, яке пекло твориться під Бахмутом

На жаль, поки що арифметика боїв не на користь ЗСУ

На Донбасі зараз ведуться запеклі бої, але особливо важка ситуація – під Бахмутом та Соледаром.

Такою думкою з виданням "Новинарня" поділилася Ірина Рибакова, прес-офіцер 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Пекло – це Бахмут і Соледар. Найбільше дістається піхоті. Холодноярці тримають ці міста ціною надзусиль. Але й неймовірного героїзму замало, коли не вистачає боєприпасів", — упевнена прес-офіцер.

На думку Рибакової, арифметика боїв поки що не є втішною для ЗСУ: на один український снаряд припадає по 10-15 російських.

При цьому особового складу у нас набагато менше, ніж боєприпасів та техніки.

"До речі, техніку росіяни тут на відміну від Ізюмського напряму майже не застосовують — відправляють вперед штурмові групи. Їх не шкода, і їх відправляють у бій одна за одною. Їх кришать-кришать, але всіх утримати неможливо. Реально орки — їх величезна кількість ", — Зазначає Рибакова.

Наразі Ірина водить журналістські групи на умовну "другу" лінію – до артилеристів чи мінометників.

На передову – ні ногою, там дуже небезпечно: піхотинці пересуваються лише вночі, так само у темряві заносять собі їжу та воду.

Також піхота поки що не може дозволити собі буржуйку, бо одразу побачать вороги та почнуть обстріл. Трохи гріють руки над окопними свічками та варять порошковий суп на газових балончиках.

Також прес-офіцер із сумом зазначає, що їхня бригада, одна з найбільш боєздатних в армії, зазнає втрат зокрема й через постійні обстріли.

" Нещодавно познайомилася із зенітником, завозили їм якусь волонтерську передачу, домовилися зробити у них кілька знімків. Я йому дзвонила, він не відповідав, а потім сказали, що вони згоріли", — розповідає прес-офіцер.

За її словами, машина зенітників знаходилася біля в’їзду до міста, і по ній ударили "касетками". Боєприпаси, що знаходилися в машині, почали детонувати, і воїни в ній згоріли живцем.

Ще один небезпечний випадок, вже за участю самої Ірини, стався під час виконання завдання зі зйомки підбитої російської техніки: вона зуміла сховатися в укритті двома бійцями, і один з них залишився живим тільки завдяки тому, що намагався зробити знімок обстрілу, і нахилив голову.

"Один сержант знімав себе на камеру, нахилив голову, і це його врятувало від уламка, але він контужений, і в його телефоні видно спалах просто на бруствері", — ділиться прес-офіцер.

Рибакова зазначає: бригада потужна, але її треба поновити після втрат.

"Так багато втрат у нас… Знімаєш якогось хлопчика, а за кілька днів дізнаєшся, що він загинув. Це і є, мабуть, той геноцид, про який кажуть. Зазвичай мають на увазі цивільних. Але ж потрібно розуміти, що пів країни воюють або залучені як волонтери, що сім’ї чекають. Коли вбивають наших воїнів, навіть якщо ти їх не знаєш, ти ж бачиш їхні фотографії: молоді, у них мали бути сім’ї, діти, майбутнє. Вони мали жити, працювати, а вони полягли за Україну. Чому ця людина загинула в 22 роки? Чи в 30. Чи в 45", – Ірина ставить питання, на які ні в кого немає відповіді.

Ще один випадок геноциду, за її словами, коли росіяни відрізають нашим полоненим статеві органи.

"Це теж геноцид, вони просто хочуть, щоб ми перестали існувати, не розмножувалися ", — впевнена Ірина Рибакова.

На її думку, всім нам ще довго доведеться "розгрібати" цю війну — і тим, хто брав участь у бойових діях, і громадянським, які будуть мати свої травми від сирен, обстрілів і страху, що під час купання у ванній може статися "приліт" .

Водночас прес-офіцер "холодноярців" бачить і позитивні моменти у тому, що відбувається – у тому, що українці об’єдналися.

"Саме світло в тому, що нам дуже допомагають люди, і що ми так об’єдналися з початком цієї фази війниж, Коли кожен займається чужою бідою: забирають кішок, собак, влаштовують переселенців… Коли волонтери вмовляють упертих і часто проросійських бабок евакуюватися. І це…" зворушує дуже", — вважає Ірина Рибакова.

Нагадаємо, раніше у мережі показали потужні фото, що відображають ситуацію під Бахмутом.