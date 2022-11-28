Окупанти намагаються продавити українську оборону за трьома напрямками: карти боїв в Україні

Росіяни обстрілюють по лінії фронту з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ

На східній лінії фронту ворог продовжує атакувати, а на півдні готується до оборони. На Криворізькому та Херсонському напрямках триває позиційна оборона росіянами та постійні обстріли звільнених територій.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, росіяни дуже бояться українського поступу на цьому напрямі. Вони могли розгорнути мобілізованих на основних лініях оборони, а професійні війська розгорнути на другій та третій загорожі. У разі настання це може призвести до швидкого просування українських сил.

Тривають бої на лінії Сватове-Кремінна — на околицях Куп’янська росіяни ведуть оборонні операції, а наступальні на захід від Кремінної. Ворог заявляє про український контрнаступ у бік Сватового та Кремінної. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Поки окупанти сурмлять про продовження українського контрнаступу на лінії Сватове-Кремінна, український Генштаб звітує, що ворог сам перейшов у наступ — на Лиманському напрямі. З артилерії обстрілюють Макіївку та Невське у Луганській області, Ямполівку та Торське у Донецькій. Оборонятися намагаються на Куп’янському напрямі. Місто, як і найближче околиці — по вогню ворожої артилерії. Серед іншого, Табаївка, Курилівка, Берестове.

Карта бойових дій на північному сході України

На Донеччині ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Під ударом танків та різної артилерії околиці Спірного, Бахмута, Яковлівки, Андріївки, Авдіївки, Водяного, Мар’їнки, Новомихайлівки та інші населені пункти Донецької області. У західній частині Донеччини та східній частині Запорізької області ворог більше часу приділяє обороні, але обстріл не припиняє.

Карта бойових дій у Донецькій області

Південь України

На Криворізькому та Херсонському напрямках супротивник веде позиційну оборону. Під постійним артилерійським вогнем населені пункти на правому березі Дніпра, зокрема Херсон. Ворог вважає, що українські військові можуть форсувати Дніпро та вести наступ у східній частині Херсонщини. Ворог готується до ешелонованої оборони чи проведення операцій відстрочки. Як додають аналітики, "росіяни явно не розраховують, що зможуть перешкодити українським військам перейти річку, і росіяни не віддають пріоритет оборонним позиціям, щоб зупинити таку переправу".

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог так боїться настання ЗСУ у бік Криму, що посилив ракетні обстріли найближчих великих міст. Найскладніші напрями на лінії фронту зараз — Бахмут і Соледар, де окупанти відправляють на забій незліченні штурмові групи, а снарядів в українських захисників дедалі менше.