Врятував сотні життів і сам постраждав: український герой-медик вчиться жити заново (фото)

Чоловік переніс п’ять операцій, щоб врятувати м’язи передпліччя та довжину кінцівки

У ході повномасштабної війни, яку розв’язала росія, українські захисники роблять неймовірні вчинки, часом ціною власного життя та власного здоров’я. "Телеграф" розповість історію хороброго військового медика, котрий, виконуючи бойове завдання, втратив руку.

На початку повномасштабного вторгнення 27-річний Дмитро допомагав пораненим в одній із лікарень у Київській області. Після того, як Київщина була звільнена від загарбників, він вирушив ближче до лінії фронту. Йому разом із бойовими товаришами вдалося врятувати майже дві сотні українських військових. Про це у своєму Telegram-каналі розповів мер міста Львів Андрій Садовий.

У липні під час виконання бойового завдання Дмитру відірвало праву руку. Військовому медику зробили п’ять операцій у трьох містах, намагаючись врятувати м’язи передпліччя та довжину кінцівки. Наразі чоловік перебуває у Львові. А сьогодні, 28 листопада, він здобув сучасний біонічний протез у Національному реабілітаційному центрі Незламні.

Український військовий медик отримав біонічний протез. Фото — Андрій Садовий

"Його нова рука — це біонічна кінцівка українського виробника Esper Bionics, яку встановили за фінансової підтримки ІТ-компанії Symphony Solutions", — пише Садовий.

Український військовий медик отримав біонічний протез. Фото — Андрій Садовий

Як повідомили на сторінці "Перше медичне об’єднання Львова" у Facebook, за допомогою протезу Дмитро вже друкує смс у телефоні, бере чашку з кавою чи дістає навушники. Більше того, щойно тимчасову конструкцію протезу замінять на постійну – а це буде за тиждень. Далі він знову планує вирушити на передову, боротися за життя наших захисників та захисниць. Хлопець упевнений: біонічна кінцівка допоможе повернутися до лікарської практики та врятувати ще не одну сотню життів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав історію українського військового, начальника патрульної поліції Маріуполя та захисника "Азовсталі", який повернувся з полону, Михайла Вершиніна.