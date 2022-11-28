Як у путіна відреагували на петицію із закликом припинити "спецоперацію"

Під петицією вже підписалося майже п’ять тисяч людей

У росії вже з дня на день може початися нова хвиля мобілізації, а в цей же час матері вже покликаних на війну росіян створюють петиції про припинення так званої "спецоперації".

Так, 27 листопада, на сайті change з’явилася петиція, створена матерями руху "Феміністський Антивоєнний Опір" та ініціативною групою матерів російських мобілізованих та солдатів-строковиків, які вимагають:

"Виведення військ з території України, повернення всіх солдатів додому, захисту солдатів-термінників від участі у будь-яких військових діях, прийняття закону про профілактику сімейно-побутового насильства, гідну матеріальну підтримку дитинства та материнства", — зазначається в тексті петиції.

Наразі під петицією вже підписалися майже п’ять тисяч людей. Однак у кремлі заявляють, що не бачили відкритого листа активістів.

Як передає видання ТАСС, прес-секретар володимира путіна дмитро пєсков не став коментувати петицію, заявивши наступне:

"Я, на жаль, не бачив, тому не можу прокоментувати. Я, чесно кажучи, не знаю, що це за організація, тож нічого не можу сказати", — сказав пєсков

Крім того, пісків відмовився давати будь-які оцінки цьому кроку, пославшись на те, що не знайомий з текстом петиції і "не розуміє, що вони мають на увазі".

"Я не читав, тому, не читаючи це, коментувати було б неправильно", — сказав пєсков

Зазначимо, що під час часткової мобілізації в росії на війну в Україну було покликано більше трьохсот тисяч людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Держдумі росії розповіли про те, які цілі ставлять у війні проти України.

Також ми повідомляли про те, що у росії заявляють про намір повторно захопити український Херсон.